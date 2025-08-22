Russia Ukraine War: Trump के सिर से उतरा जंग खत्म करवाने का भूत, यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर किया बड़ा ऐलान! क्या इससे अब बन जाएगी Putin-Zelensky के बीच बात?

Russia Ukraine War: जंग रुकवाने और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में एक टॉक शो में ट्रंप ने कहा कि, वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच तभी मुलाकात करवाएंगे, जब दोनों पहले आपस में मिल लेंगे। मंगलवार को मार्क लेविन के टॉक शो में ट्रंप ने कहना कि, ‘मैं पहले देखना चाहता हूं कि इन दोनों की मुलाकात में क्या होता है।’

ट्रंप-पुतिन की फोन पर हुई बात

बता दें कि अलास्का में पुतिन के साथ बैठक के बाद, अमेरिका में यूरोपीय नेताओं से ट्रंप ने मुलाकात की थी। इसके बाद ट्रंप ने पुतिन के साथ 40 मिनट की फोन कॉल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने वरिष्ठ वार्ताकारों को नियुक्त करने पर सहमति जताई है। लेकिन वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये भी साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन में किसी भी विदेशी सैनिक की तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा।

ट्रंप शुरू करेंगे रूस-यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता!

याद होगा कि पिछले साल अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वह 24 घंटे के अंदर यूक्रेन युद्ध समाप्त कर देंगे। लेकिन अब तक वह ऐसा नहीं कर पाए हैं। हालाँकि व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस बैठक को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी है।

जेलेंस्की अपनी शर्तों पर अड़े

इस सब के बीच, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग की है, जिसमें अमेरिका से खुफिया जानकारी और हवाई सहायता शामिल हो सकती है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजेंगे। इसके बजाय, ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से 90 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी हथियार और ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है।

भारत के एक नागरिक की वजह से अमेरिका ने किया बड़ा बदलाव, देख दंग रह गए दुनिया भर के लोग, मामला जान रह जाएंगे हैरान