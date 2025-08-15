Trump बोलने लगे भारत की जुबान लेकिन फिर भी मुंह ने नहीं निकला पूरा सच, नया बयान सुनकर पाकिस्तान को लगेगा धक्का!

Trump Claims On India Pakistan War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी समय से भारत-पाकिस्तान विवाद पर तरह-तरह के दावे कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तो पोपट बना लिया लेकिन भारत पर उनका जोर नहीं चल पाया। इस वजह से ट्रंप ने भारत पर दवाब बनाने का काम शुरू किया और भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर कई तरह के दावे किए, जिनमें कोई दम नहीं था। अब एक बार फिर से ट्रंप ने नया दावा किया है और इस बार उनके सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि ट्रंप के नए सुर भारतीय IAF चीफ अमर प्रीत सिंह से मिलते-जुलते हैं।

Trump ने फिर अलापा India-Pakistan War राग

ट्रंप कई बार ये चीख-चीख कर ये दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान की जंग न्यूक्लियर वॉर बनने वाली थी। उन्होंने गुरुवार को ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने फिर से वही क्लेम किया लेकिन इस बार उन्होंने फाइटर जेट की संख्या के बारे में कुछ ऐसा कहा, जो IAF चीफ अमर प्रीत सिंह के बयान से मैच खाता है। IAF चीफ ने बेंगलुरु में 9 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते खुलासा किया था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर्स समेत 6 विमान तहस-नहस कर दिए थे। IAF चीफ ने ऑपरेशन के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई थीं। ट्रंप ने यही आंकड़ा अपने नए बयान में लिया लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।

IAF चीफ से कैसे मिले Donald Trump के सुर?

ट्रंप ने अपने लेटेस्ट बयान में कहा है कि ‘पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बात करें तो…लगातर प्लेन गिर रहे थे। 6 या 7 प्लेन गिरा दिए गए और हालात इस कदर टेंशन वाले हो गए थे कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकती थी। हमने ऐसा होने से रोका’। ट्रंप ने नया आंकड़ा बताते हुए IAF चीफ के दावे पर सहमति जता दी और अनजाने में ही पाकिस्तान की सच्चाई उजागर कर दी। इसी दौरान ट्रंप ने आगे नोबेल सम्मान की चाहत दिखाते हुए एक बार फिर से वही राग अलापते हुए कहा ‘मैंने पिछले छह महीनों में 6 युद्ध विराम करवाए हैं। जिसमें से एक 37 सालों से चल रहा था और दूसरा अफ्रीका में 31 सालों से जारी थी। इंडिया पाकिस्तान वाला मामला भी उन्हीं में से एक था’।

