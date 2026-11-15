Donald Trump Murder Conspiracy: क्या डोनाल्ड ट्रंप को है अपनी हत्या का डर? सार्वजनिक कार्यक्रमों से बनाई दूरी; कौन मारना चाहता है अमेरिका के राष्ट्रपति को

Donald Trump Murder Conspiracy: मोसाद द्वारा ईरानी ड्रोन हमले की साजिश का पता लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से सामने आना कम कर दिया है, वहीं उत्तराधिकार क्रम (line of succession) में शामिल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है. इनमें उनके परिवार के करीबी और कैबिनेट के अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं. खबरों के अनुसार, मोसाद ने CIA को चेतावनी दी है कि ईरान ने विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की साजिश रची है.

ईरान के निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यावधि चुनावों (midterm elections) से पहले लगातार रैलियां करने के बाद बुधवार (11 नवंबर, 2026) से सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आए हैं. इजराइली अखबार ‘इजराइल हायोम’ का दावा है कि मोसाद ने CIA को खुफिया जानकारी दी है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की योजना बना रहा है. इससे पहले भी हत्या की साजिश की आशंका के चलते राष्ट्रपति को अपना विमान बदलना पड़ा था.

ईरान-अमेरिका के बीच ठंडी पड़ी बातचीत

अब मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन ने पिछले हफ्ते वाशिंगटन में CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ के साथ बातचीत की है. इजराइल और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इन साजिशों के कारण हाल के दिनों में वाशिंगटन और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता ठंडी पड़ गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इजराइली खुफिया एजेंसी का दावा है कि इस साजिश में विस्फोटक ड्रोन का इस्तेमाल किया जाना है.

नवंबर की शुरुआत में ईरान ने मध्य तेहरान के एनकेलाब स्क्वायर (Enqelab Square) पर एक बैनर लगाया था, जिस पर लिखा था- हम ट्रंप को मार डालेंगे. इस हफ्ते की शुरुआत में खबर आई थी कि ईरान से जान को खतरा होने के कारण ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को वाशिंगटन DC स्थित उनके घर से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है. वे ऐसा करने वाले कैबिनेट के नवीनतम सदस्य हैं.

सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं ट्रंप

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने पिछले कई दिनों से कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया है, लेकिन वो चीन के टेक हब शेन्ज़ेन में होने वाले ‘एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (APEC) शिखर सम्मेलन में जाने वाले हैं. यह दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के प्रमुखों का एक अभूतपूर्व जमावड़ा होगा. वहां, डोनाल्ड ट्रंप चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठकें करेंगे.

वहीं, ‘द डेली मेल’ ने राष्ट्रपति के खिलाफ रची गई साजिश की रिपोर्ट पर टिप्पणी के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया है. इस पर व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति को FAA (फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन) की ग्राउंड स्टॉल (उड़ानें रुकने) की घटना के बारे में लगातार अपडेट मिल रहे हैं.

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया जानकारी से पता चला है कि खतरे काफी गंभीर स्तर तक पहुंच गए हैं, जिसके चलते हाल के हफ्तों में बेसेंट को एक मिलिट्री बेस पर ले जाया गया है। बेसेंट को मिल रही धमकियां कितनी गंभीर हैं, यह स्पष्ट नहीं है. लेकिन ये ईरान द्वारा अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाने की उस प्रवृत्ति से मेल खाती हैं, जिसमें 2024 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश भी शामिल थी.

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ट्रेजरी सेक्रेटरी को किया गया शिफ्ट

इस हफ्ते की शुरुआत में खबर आई थी कि ईरान से मिल रही जान से मारने की धमकियों के चलते ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को वाशिंगटन डीसी स्थित उनके घर से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है. वे ऐसा करने वाले कैबिनेट के सबसे हालिया सदस्य हैं. तेहरान के साथ ट्रंप के टकराव के दौरान, अमेरिकी आर्थिक युद्ध (economic warfare) की कमान ट्रेजरी सेक्रेटरी के पास ही रही है. ट्रेजरी सेक्रेटरी ने व्यापार मार्गों को बंद करके और कड़े प्रतिबंध लगाकर ईरान को अलग-थलग करने की कोशिश की है.

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ट्रेजरी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बेसेंट ईरानी शासन की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और तेहरान के खिलाफ इस आर्थिक लड़ाई को जारी रखेंगे. ट्रंप प्रशासन के उन कई सदस्यों में बेसेंट भी शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान डीसी स्थित उनके आवासों से कहीं और शिफ्ट किया गया है.

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