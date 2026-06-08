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शुक्रिया डार्लिंग माइक्रोफोन पटका और…एंकर की किस बात पर भड़क गए ट्रंप? बीच में ही छोड़ा इंटरव्यू

Donald Trump Interview: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज चैनल मीट द प्रेस को इंटरव्यू दिया. इस दौरान एंकर के तीखे सवालों से ट्रंप भड़क गए और बीच में ही इंटरव्यू छोड़ दिया.

By: Sohail Rahman | Published: June 8, 2026 9:28:49 AM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में छोड़ा इंटरव्यू
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में छोड़ा इंटरव्यू


Donald Trump Interview: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो एक अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं. जिसमें ट्रंप और एंकर के बीच तीखी बहस हो जाती है और वो इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं. बताया जा रहा है कि ट्रंप और एंकर के बीच 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों और 2026 के कैलिफोर्निया प्राइमरी चुनाव से जुड़े विवाद को लेकर एंकर के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी. जब एंकर ने उनसे अपने आरोपों के सबूत मांगे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई हो गया.

यह घटना ‘मीट द प्रेस’ के लिए एक इंटरव्यू के दौरान हुई, जिसमें ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में धांधली के अपने दावों का बचाव किया. बहस तब और गरमा गई जब एंकर क्रिस्टन वेल्कर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कैलिफोर्निया में चल रही वोटों की गिनती और खुद चुनाव के बारे में अपने दावों के सबूत पेश करने को बार-बार कहा.

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इंटरव्यू में किस बात पर भड़के ट्रंप?

इंटरव्यू की शुरुआत में ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए चल रही वार्ता पर चर्चा हुई. इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. इसके बाद क्रिस्टन वेलकर ने उनके प्रस्तावित 1.8 बिलियन डॉलर के एंटी-वेपनाइज़ेशन कैंपेन के बारे में पूछा, जिसका मकसद उन लोगों को मुआवज़ा देना था जिन्हें लगता था कि पिछली सरकार ने उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया था. इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और मीडिया पर तीखा हमला किया. फिर उन्होंने पिछली बाइडेन सरकार और अमेरिकी मीडिया की कड़ी आलोचना की. जिसके जवाब में वेल्कर ने बताया कि उनके कुछ आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था.



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ट्रंप ने दिया जवाब

एंकर के दावों पर ट्रंप ने काफी कड़े शब्दों में जवाब दिया और कहा कि सबूत ही सबूत है. चुनाव में धांधली हुई थी. यह एक गंदा चुनाव था और कैलिफोर्निया में अभी ठीक यही हो रहा है. इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि कैलिफोर्निया में वोटों की गिनती में देरी इस प्रक्रिया में गड़बड़ी का सबूत थी. वोटिंग खत्म होने के कई दिनों बाद भी राज्य में कई सीटों के नतीजे घोषित नहीं किए गए थे. वहां गवर्नर और लॉस एंजिल्स के मेयर समेत कई पदों के लिए चुनाव हो रहे थे. एंकर के सवालों पर बार-बार ट्रंप को गुस्सा होते हुए देखा गया. अंत में आखिरकार ट्रंप इंटरव्यू छोड़कर चले गए.

ट्रंप ने बीच में छोड़ा इंटरव्यू

ट्रंप और एंकर के बीच तीखी नोकझोंक हुई. इस दौरान ट्रंप ने एंकर को बेईमान तक कह दिया. इसके बाद पत्रकार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं मैं बेईमान नहीं हूं. बात पूरी करने से पहले ही ट्रंप ने बीच में दखल दे दिया और कहा कि सच में? तो फिर तुम सीधे उनके जाल में फंस ई. या तो तुम बेईमान हो या फिर बेवकूफ. इसके कुछ देर बाद ट्रंप ने अपना माइक्रोफोन हटाते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, अब यहीं खत्म करते हैं. शुक्रिया, डार्लिंग.

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हालांकि, एंकर ने उनसे रुकने और इंटरव्यू जारी रखने का आग्रह किया और कहा कि वह साक्षात्कार के लिए ही विस्कॉन्सिन आई हैं. इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह पहले ही सवालों के जवाब देने में काफी समय बिता चुके हैं. इसके बाद वह खड़े हुए और चले गए.

Tags: Donald Trump
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