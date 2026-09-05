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पुतिन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ऐसा दावा, जर्मनी समेत यूरोप के कई देश हैरान

डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोर देकर कहा है कि व्लादिमीर पुतिन NATO इलाके पर हमला करने की सोच नहीं रहे हैं, भले ही जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर संदिग्ध रूसी ड्रोन हमले ने पूरे यूरोप में गुस्सा पैदा कर दिया हो.

By: JP Yadav | Published: September 5, 2026 11:32:43 AM IST

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यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 4 साल से युद्ध जारी है. इस युद्ध के चलते दोनों देशों को जान और माल का भारी नुकसान हो चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पिछले 2 साल से नाकामयाब हैं. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन NATO इलाके पर हमला करने की सोच नहीं रहे हैं.  यह अलग बात है कि जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले की कोशिश हो चुकी है. 

शुक्रवार (04 सितंबर, 2026) को ओवल ऑफिस में इस घटना के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह उनसे बात करता हैं. वह उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं. पुतिन NATO इलाके पर हमला करने की सोच नहीं रहे हैं. दरअसल, विस्फोटकों से भरे ड्रोन मिलने  (जिनमें से एक यूक्रेनी जेट के पास और दूसरा NATO के लॉजिस्टिक्स हब में मिला) ने पूरे यूरोप में चिंता बढ़ा दी है.  

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वहीं, यूरोपीय सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि ये घटनाएं रूस के उस ‘हाइब्रिड वॉरफेयर’ (मिश्रित युद्ध) अभियान का हिस्सा हैं, जो उन देशों के खिलाफ चलाया जा रहा है जिन्होंने 2022 में पुतिन के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से यूक्रेन का समर्थन किया है.

जांच एजेंसियों ने जताया रूस पर शक

माना जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना ​​था कि अगस्त में हुए हमले के पीछे रूसी खुफिया सेवाएं हो सकती हैं. उन्होंने ड्रोन पर मिले DNA का मिलान दो साल पहले उसी एयरपोर्ट पर हुए संदिग्ध रूसी तोड़-फोड़ हमले से किया था. शुक्रवार को ट्रंप का क्रेमलिन की निंदा करने से इन्कार करना NATO के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को लेकर नई चिंताएं पैदा कर सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब वे चार साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की योजना के साथ अपने दूतों जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को मॉस्को और कीव भेज रहे हैं. 

NATO के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हालात

पुलिस के फोरेंसिक टेक्नीशियन 5 अगस्त, 2026 को जर्मनी के लीपज़िग-हैल एयरपोर्ट पर एक यूक्रेनी विमान के पास बम-नष्ट करने वाला रोबोट तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं. ये घटनाक्रम नाटो के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय में हो रहे हैं, क्योंकि रूसी ड्रोन बार-बार गठबंधन की पूर्वी सीमा पर स्थित देशों की सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा ले रहे हैं. लेकिन दूसरे यूरोपीय देश भी तेज़ी से खतरे की चपेट में आ रहे हैं.

कई बार जर्मनी में देखे गए ड्रोन

जर्मनी ने बार-बार सैन्य और औद्योगिक ठिकानों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की सूचना दी है. अगस्त की शुरुआत में, पुलिस ने लीपज़िग में एक यूक्रेनी कार्गो विमान के पास विस्फोटक ले जा रहे ड्रोन को निष्क्रिय किया. कुछ हफ़्ते बाद एयरपोर्ट के पास एक और ड्रोन मिला, जिसमें भी विस्फोटक पदार्थ के अंश थे.

क्रेमलिन पर लगा तोड़फोड़ का आरोप

वहीं, यूरोपीय सरकारों ने बार-बार क्रेमलिन पर तोड़-फोड़ की साज़िशें रचने का आरोप लगाया है, जिनका मकसद यूक्रेन के लिए समर्थन कम करना और पूरे महाद्वीप में अस्थिरता फैलाना है. लाइपज़िग हाले एयरपोर्ट पर एक यूक्रेनी विमान के पास एक फ़ोरेंसिक टेक्नीशियन बम-डिस्पोज़ल रोबोट के साथ काम कर रहा है.  

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