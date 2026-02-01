Home > विदेश > ‘भारत अब ईरान नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; बोले- डील पक्की

‘भारत अब ईरान नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; बोले- डील पक्की

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिससे ग्लोबल तेल बाज़ार में हलचल मच गई है. एयर फ़ोर्स वन (राष्ट्रपति के विमान) में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि वेनेज़ुएला से तेल खरीदने के लिए भारत के साथ एक डील "फ़ाइनल" हो गई है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 1, 2026 7:27:59 PM IST

Donald Trump
Donald Trump


Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिससे ग्लोबल तेल बाज़ार में हलचल मच गई है. एयर फ़ोर्स वन (राष्ट्रपति के विमान) में पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि वेनेज़ुएला से तेल खरीदने के लिए भारत के साथ एक डील “फ़ाइनल” हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर चीन चाहे तो वह भी इस लाइन में शामिल हो सकता है.

You Might Be Interested In

भारत के लिए ‘डील का कॉन्सेप्ट’ क्या है?

ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने भारत के साथ एक डील का कॉन्सेप्ट फ़ाइनल कर लिया है. अब भारत ईरान के बजाय वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा. हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह डील कब और कैसे पूरी तरह से लागू होगी. दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

क्या अमेरिका रूसी तेल का कोई विकल्प ढूंढ रहा है?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे. इसके बदले में अमेरिका ने भारत को वेनेज़ुएला का तेल ऑफ़र किया है. यह ध्यान देने वाली बात है कि यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से तेल खरीदना काफ़ी बढ़ा दिया है, जो अब भारत की कुल ज़रूरतों का लगभग 30% है.

You Might Be Interested In

Health Budget 2026: कैंसर की दवा हुई सस्ती, युवाओं को मेडिकल लाइन में नौकरी; यहां जानें हेल्थ सेक्टर की 10 बड़ी बातें

भारत के ईरान के साथ संबंध क्यों खराब हुए?

एक समय था जब ईरान भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर था.

 ब्लूमबर्ग और सरकारी डेटा के अनुसार

2007-08: भारत ने अपनी तेल ज़रूरतों का 13% ईरान से आयात किया है.

2018-19: भारत ने ईरान से लगभग $12.3 बिलियन का तेल आयात किया है.

मौजूदा स्थिति: अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के कारण यह घटकर सिर्फ़ 0.04% रह गया है.

अब अमेरिका चाहता है कि भारत इस कमी को वेनेज़ुएला के तेल से पूरा करे, जो अब अमेरिका के कंट्रोल में है.

Budget 2026: सीएनजी सस्ती करने का रास्ता साफ, वित्त मंत्री ने दिया एक्साइज ड्यूटी में दिया बड़ा तोहफा

वेनेज़ुएला में अमेरिकी “कंट्रोल” और $5.2 बिलियन की डील

ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला की नई “अंतरिम सरकार” (पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के बाद बनी) ने अमेरिका को 50 मिलियन बैरल तेल ऑफ़र किया है. इसकी कीमत लगभग $5.2 बिलियन है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमसे पूछा, “क्या आप तेल लेंगे? मैंने कहा, “बिल्कुल”

न्यूयॉर्क न्यूज़ आउटलेट सेमाफ़ोर की एक रिपोर्ट के अनुसार

  • अमेरिका पहले ही वेनेज़ुएला के तेल की पहली बिक्री $500 मिलियन में पूरी कर चुका है.
  • इस तेल से होने वाली कमाई अभी अमेरिका द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले बैंक खातों में रखी गई है.
  • रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य खाता कतर में है. चीन बाहर, अमेरिका ‘नया बॉस’
  • शिपिंग डेटा और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट वेनेजुएला के तेल बाज़ार में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है.

अमेरिका वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करेगा 

अमेरिका अब वेनेजुएला से रोज़ाना लगभग 275,000 बैरल तेल इंपोर्ट करेगा। यह पिछले महीने इंपोर्ट की गई मात्रा से दोगुने से भी ज़्यादा है.

चीन को झटका

चीन जो पहले वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता था, उसने अब अपना इंपोर्ट घटाकर ‘ज़ीरो’ कर दिया है. इसीलिए ट्रंप ने व्यंग्य करते हुए कहा कि चीन भी आकर उनके साथ डील कर सकता है.

पंजाब दौरे पर पीएम मोदी, जालंधर में बदले आदमपुर एयरपोर्ट का नाम, हलवारा एयरपोर्ट का किया उद्घाटन

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026
‘भारत अब ईरान नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; बोले- डील पक्की

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘भारत अब ईरान नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; बोले- डील पक्की
‘भारत अब ईरान नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; बोले- डील पक्की
‘भारत अब ईरान नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; बोले- डील पक्की
‘भारत अब ईरान नहीं, वेनेजुएला से खरीदेगा तेल’, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा; बोले- डील पक्की