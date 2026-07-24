अमेरिका ने चीन समेत 60 देशों पर लगाया नया टैरिफ,  जानें भारत पर क्या पड़ेगा असर?

अमेरिका ने बतौर राष्ट्रपति सत्तासीन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के 60 देशों को बड़ा झटका दिया है. US ने सेक्शन 301 जांच के तहत भारत पर भी ‘जबरन मज़दूरी’ से जुड़े सामानों पर 10% टैरिफ लगाया है. इस 10 प्रतिशत टैरिफ के साथ भारत अब पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ-साथ कई लैटिन अमेरिकी और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल हो गया है.

अमेरिका ने यह एलान गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को किया. इसके तहत भारत समेत 60 अन्य देशों से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. जानकारों की मानें तो यह कदम जबरन मजदूरी के तौर-तरीकों की कई महीनों तक चली जांच के बाद उठाया गया है. यह अलग बात है कि भारत को ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत शुरू में प्रस्तावित 12.5% ​​टैरिफ की तुलना में कम दर मिली है.

क्या लगाया गया टैरिफ?

इस 10 प्रतिशत टैरिफ के साथ भारत पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ-साथ कई लैटिन अमेरिकी और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आ गया है. कुल मिलाकर अमेरिका ने 60 देशों पर टैरिफ लगाया है, जो US के कुल आयात का 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं. बताया जा रहा है कि भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान समेत इन देशों पर यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वे जबरन मज़दूरी से बने सामानों के आयात पर रोक लगाने और प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहे हैं.

टैरिफ की घोषणा करते हुए US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा कि यह कार्रवाई उस स्थिति को सुधारने की दिशा में पहला कदम है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन और व्यापार में गड़बड़ी पैदा करने वाला तरीका है, ताकि हर जगह मज़दूरों का कल्याण हो सके.

जांच के बाद लगाया गया टैरिफ

यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन द्वारा मार्च में शुरू की गई दो सेक्शन 301 जांचों के बाद की गई है. यह प्रावधान अमेरिका को उन देशों के खिलाफ जवाबी व्यापारिक उपाय करने की अनुमति देता है जो अनुचित या भेदभावपूर्ण व्यवहार में शामिल पाए जाते हैं. फरवरी से लागू सेक्शन 122 टैरिफ के विपरीत, सेक्शन 301 टैरिफ में कोई दर सीमा या समाप्ति तिथि नहीं होती है, लेकिन इन्हें लागू करने से पहले औपचारिक जांच की आवश्यकता होती है.

करीब 13 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की थी तैयारी

भारत को कथित अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता के मामले में भी एक अलग सेक्शन 301 जांच का सामना करना पड़ रहा है, जो अभी भी जारी है. इससे पहले, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस ने संकेत दिया था कि ज़बरदस्ती मज़दूरी (forced labour) की जांच के तहत भारत पर 12.5 प्रतिशत ​​टैरिफ लग सकता है. इससे भारत उन देशों की सूची में आ जाता, जिनके बारे में वॉशिंगटन का मानना ​​था कि उन्होंने जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं. सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया के दौरान भारतीय उद्योग निकायों और सरकारी अधिकारियों ने भारत के रिकॉर्ड का बचाव किया और ज़बरदस्ती मज़दूरी पर रोक लगाने वाले संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया.