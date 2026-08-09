Donald Trump Hair: ट्रंप पर छाई जवानी! नया और घना हेयरस्टाइल देख फैंस बोले- ‘हमें भी रूटीन बता दो जनाब’

Donald Trump Hair: इस हफ़्ते जब डोनाल्ड ट्रंप ने लास वेगास में अपने आर्थिक एजेंडे के बारे में बात की, तो लोगों का ध्यान सिर्फ़ उनकी पॉलिसी पर ही नहीं गया. कई लोगों का ध्यान उनके खास सुनहरे बालों पर गया, जो पहले से कहीं ज़्यादा घने और भरे-भरे लग रहे थे. यह सब 5 अगस्त को रेड रॉक कैसीनो में एक भाषण के दौरान हुआ, जहाँ ट्रंप ने टिप्स से होने वाली कमाई पर टैक्स में छूट, डॉक्टर की सलाह पर मिलने वाली दवाओं की कम कीमतें और “ट्रंप अकाउंट्स” जैसे उपायों पर ज़ोर दिया. लेकिन भले ही उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया, सोशल मीडिया पर चर्चा जल्द ही उनके बालों की ओर मुड़ गई.

फिर ट्रोल हुए ट्रंप

यूज़र्स इस बात पर बहस करने लगे कि बालों का यह घनापन असली है या इसे बढ़ाया गया है. पत्रकार एरन रूपर ने सबसे पहले इस पर टिप्पणी की. उन्होंने बालों के अलग रूप से घने होने पर ध्यान दिलाया और मज़ाक में पूछा कि क्या ट्रंप ने विग पहनी है. दूसरों ने भी इस शक को दोहराया, जबकि कुछ समर्थकों ने उनके लुक की तारीफ़ की और मज़ाक-मज़ाक में कहा कि वे उल्टी दिशा में बूढ़े हो रहे हैं.

Trump’s hair 2 days ago😂😂 Now he has big blonde rug on his head! https://t.co/8Gw39yXA88 pic.twitter.com/lzFDLqhqUF — Skyleigh Uhrich (@Sky_Lee_1) August 6, 2026

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लोग बना रहे AI वीडियो

ट्रंप के बाल और उनका खास लुक लंबे समय से उनकी पब्लिक इमेज का एक अहम हिस्सा रहे हैं. उन्होंने पहले भी माना है कि उन्हें बनाए रखने में कितनी मेहनत लगती है. यह बताते हुए कि कुछ दिन पहले ट्रंप के बाल कम लग रहे थे, एक X यूज़र ने कहा, अब उनके सिर पर सुनहरे बालों का बड़ा सा विग है!” कुछ यूज़र्स अमेरिकी राष्ट्रपति के AI-से बने वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें उन्हें घने और लंबे सुनहरे बालों में दिखाया गया है. यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैन्स भी इस ऑनलाइन मज़ाक में शामिल हुए बिना नहीं रह सके.

Loving this Donald Trump hair trend hahaha pic.twitter.com/zbu0m8tHyA — Daniel Katzenberg (@danielkatzx) August 8, 2026

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Big Hair Trump is a whole vibe 😎 pic.twitter.com/DZfm5XnrY5 — Brandie with a 🐝 (@BrandieWithABee) August 8, 2026





