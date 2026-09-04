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‘ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप में हो सकता था परमाणु हमला’ डोनाल्ड ट्रंप के दावे से दुनियाभर में हड़कंप

US-Iran War: ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पर हमले करके उन्होंने ब्रिटेन को परमाणु हमले से 'बचाया'.

By: JP Yadav | Published: September 4, 2026 1:07:39 PM IST

'ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप में हो सकता था परमाणु हमला' डोनाल्ड ट्रंप के दावे से दुनियाभर में हड़कंप
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US-Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताजा दावा करके दुनियाभर को चौंका दिया है कि ईरान के विरुद्ध जंग छेड़कर उन्होंने ब्रिटेन को परमाणु हमले से बचाया. साथ ही उन्होंने इस लड़ाई में शामिल होने से इन्कार करने के लिए UK की आलोचना भी दोहराई. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि UK टिपिंग पॉइंट (नाजुक मोड़) पर पहुंच गया है. इस दौरान लंदन पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि इमिग्रेशन की वजह से शहर में ‘नो-गो’ ज़ोन बन गए हैं. गुरुवार को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर सर सादिक खान के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से हवा दी और उन्हें बुरा आदमी (nasty guy) करार दिया.
 
वहीं, उन्होंने लेबर पार्टी के मेयर के करीबी एक सूत्र ने पलटवार करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी कामयाबी को समझ ही नहीं सकते.  वहीं, ईरान के साथ जंग को सही ठहराते हुए अमेरिकी नेता ने कहा कि वह ब्रिटेन को भी इस खतरे से बचा रहे हैं. उनका कहना है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता, तो वे अमेरिका के बजाय यूरोप में इसका इस्तेमाल करने की ज़्यादा संभावना रखते, क्योंकि उनके पास यूरोप तक पहुंचने की मिसाइल क्षमता है, लेकिन अमेरिका तक नहीं. 

अमेरिका-ईरान में तनाव जारी

 डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें ऐसे समय में कहीं जब मध्य पूर्व में रणनीतिक रूप से अहम ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ को लेकर वाशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव चरम पर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में आयोजित डिनर में भाषण दिया था.  यहां पर बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इज़राइल की कार्रवाई से पहले तेल और गैस का महत्वपूर्ण शिपिंग रूट खुला रहा. इस कार्रवाई का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था. गल्फ चैनल में आई रुकावट ने ब्रिटेन समेत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में हलचल मचा दी है और पेट्रोल की कीमतों में उछाल ला दिया है. 

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ईरान के साथ जंग में ब्रिटेन साथ नहीं 

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर के समय ब्रिटेन की हिचकिचाहट पर फिर से सवाल उठाए. सर कीर के कार्यकाल के दौरान  ब्रिटेन ने शुरू में ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इज़राइली हमले में हिस्सा लेने से इन्कार कर दिया था. बाद में सर कीर ने मिसाइल लॉन्चर जैसे ठिकानों पर ‘रक्षात्मक’ हमलों का समर्थन करने के लिए सेना को मंज़ूरी दी.

ब्रिटेन कई मुद्दों पर अमेरिका से असहमत

हालांकि, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए नौसेना भेजने की ट्रंप की अपील पर ब्रिटेन सहमत नहीं हुआ. दुनिया की कुल तेल और गैस आपूर्ति का पांचवां हिस्सा आमतौर पर इसी जलमार्ग से गुज़रता है, लेकिन हमलों के जवाब में ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया था.

Tags: US iran war
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