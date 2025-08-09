Donlad Trump: ‘मैंने रुकवाई इंडिया-पाकिस्तान की जंग’, भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी नहीं मिला चैन, एक बार फिर ट्रंप ने अलापा पुराना राग

Donlad Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पुराना राग अलापा है। उन्होंने फिर वही फटा ढोल पीटा है कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के बाद स्थिति को संभाला, नहीं तो परमाणु युद्ध भी हो सकता था। ट्रंप ने 8 अगस्त, 2025 को व्हाइट हाउस में यह भी दावा किया कि इस संघर्ष के दौरान पाँच या छह विमान मार गिराए गए थे।

इस दौरान ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नष्ट किए गए विमान भारत के थे या पाकिस्तान के, या फिर वह दोनों देशों के नुकसान की बात कर रहे थे। भारत कहता रहा है कि दोनों देशों (भारत-पाकिस्तान) ने आपसी बातचीत के ज़रिए अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी थी और इसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी।

अजरबैजान-आर्मेनिया के नेताओं की मौजूदगी में दिया गया बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान की मौजूदगी में दिया। ये तीनों नेता एक त्रिपक्षीय हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए, जहाँ अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

ट्रंप ने कहा, ‘राष्ट्रपति के तौर पर मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा दुनिया में शांति और स्थिरता लाना है। आज का समझौता भारत और पाकिस्तान के साथ हमारी सफलता के बाद हुआ है।’

भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता था: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘वे एक-दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे थे, स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ा संघर्ष हो सकता था – शायद परमाणु युद्ध, लेकिन उससे ठीक पहले दोनों महान नेता एक साथ आए और स्थिति को संभाला।’

ट्रंप ने फिर दोहराया कि उन्होंने व्यापार समझौते के ज़रिए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझाया। उन्होंने कहा, ‘मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझाया। मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण व्यापार था, कोई और कारण नहीं।’ उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने बयान के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का दो बार ज़िक्र किया।

