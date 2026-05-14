ट्रंप-जिनपिंग का हाथ मिलाना, चीनी राष्ट्रपति का मीटिंग हॉल देखते रह गए मार्को रूबियो; वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए एलन मस्क

Donald Trump China Visit: ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाथ मिलाने का एक वीडियो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. जानकारी के अनुसार, इस हाई-प्रोफाइल यात्रा में उनके साथ कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और जाने-माने कारोबारी भी शामिल हैं. चीन में ट्रंप के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अरबपति उद्योगपति एलन मस्क भी मौजूद थे. इस दौरे के दौरान एक वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथ मिलाने का वायरल हो रहा है.
जानकारी के अनुसार, बीजिंग पहुंचने पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप का भव्य स्वागत किया. ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल’ के बाहर एक आधिकारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता की.
WATCH: 🇨🇳🇺🇸 Donald Trump and Xi Jinping meet at the Great Hall of the People in Beijing pic.twitter.com/QkVF37wAkF
— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 14, 2026
मीटिंग हॉल देखते रह गए मार्को रूबियो
सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मार्को रूबियो मीटिंग हॉल के अंदर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे. वायरल हो रहे इस वीडियो में बार-बार उन्हें थम्स अप का इशारा करते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा, उन्हें अमेरिकी रक्षा मंत्री के बगल में खड़े होकर छत की ओर इशारा करते हुए भी देखा गया. इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें कहा गया है कि ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की छत की विशालता और भव्यता ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया है.
Çin’de dünyanın en önemli isimleriyle bir araya gelen Elon Musk, telefonuyla dönerek video çekmeye başladı.pic.twitter.com/sIeus1qcjT
— BPT (@bpthaber) May 14, 2026
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एलन मस्क का वीडियो वायरल
इस बीच, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है. जिसमें एलन मस्क नजर आ रहे हैं. दुनिया भर के नेताओं और सीईओ की भीड़ के बीच खड़े होकर उन्हें अपने फोन से अपने आसपास का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे कई वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इस यात्रा के लिए चीन द्वारा की गई शानदार व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं.
国务卿卢比奥在会议厅连竖大拇哥，找国防部长一起指着上方赞不绝口
来看看迷住他的人民大会堂天花板 pic.twitter.com/mlOSH3AaVZ
— Crypto Doggy 叫我狗总 (@CryptoDoggyCN) May 14, 2026
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ट्रंप ने शी जिनपिंग की जमकर की तारीफ
इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने अपने शुरुआती संबोधन में एक-दूसरे की जमकर तारीफ की. शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया एक नए ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है और चीन तथा अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी के बजाय साझेदार के रूप में मिलकर काम करना चाहिए. वहीं, ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक महान नेता बताया और विश्वास व्यक्त किया कि अमेरिका और चीन के बीच संबंध साथ ही शी के साथ उनके निजी तालमेल पहले से भी बेहतर होने की राह पर हैं.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं.