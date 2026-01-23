डोनाल्ड ट्रंप के हाथों पर नीले निशान कैसे आए? गंभीर बीमारी की अटकलों पर राष्ट्रपति ने खुद बताई सच्चाई

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल हुए. इस दौरान ट्रंप की सेहत को लेकर एक बार फिर सवाल उठे. ट्रंप के हाथ पर एक चोट का निशान दिख रहा था, जिससे 79 साल के राष्ट्रपति की सेहत को लेकर सवाल उठने लगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपने बाएं हाथ पर नए और साफ दिख रहे चोट के निशान के बारे में पूछे गए सवालों को यह कहते हुए टाल दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है.

दावोस समिट से लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह निशान एक छोटी सी दुर्घटना के कारण हुआ है. उन्होंने कहा, “मेरा हाथ टेबल से टकरा गया था.” ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने बाद में उस पर क्रीम लगाई थी. लंबी फ्लाइट के बाद कैसा महसूस हो रहा है, यह पूछे जाने पर राष्ट्रपति ने जवाब दिया, “मैं बिल्कुल ठीक हूं.”

निशान का कारण क्या है?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनके हाथ पर चोट के निशान का एक कारण एस्पिरिन का रेगुलर इस्तेमाल भी है. उनके अनुसार, एस्पिरिन लेने से चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है. उन्होंने कहा, “मैं बहुत ज़्यादा एस्पिरिन लेता हूं. जब आप बहुत ज़्यादा एस्पिरिन लेते हैं, तो वे कहते हैं कि इससे आसानी से चोट लग जाती है.”

ट्रंप के अनुसार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा था कि इतनी ज़्यादा दवा लेने की ज़रूरत नहीं है. ट्रंप ने कहा, “डॉक्टर ने मुझसे कहा, ‘सर, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप बहुत स्वस्थ हैं.’ लेकिन मैंने कहा, ‘मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता.'”

व्हाइट हाउस ने भी जवाब दिया

व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप की सेहत को लेकर उठाए गए सवालों पर जवाब दिया है. व्हाइट हाउस ने पहले ही पुष्टि की थी कि राष्ट्रपति ट्रंप को स्विट्जरलैंड के दावोस में बोर्ड ऑफ पीस में एक साइनिंग सेरेमनी के दौरान हाथ में चोट लगी थी. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप का हाथ एक टेबल के कोने से टकरा गया, जिससे चोट का निशान पड़ गया.”

पहले भी चोट के निशान देखे गए

ट्रंप के हाथों पर चोट के निशान पहले भी ध्यान खींच चुके हैं, खासकर जब उन्हें पब्लिक में आने पर मेकअप या पट्टियों से उन्हें ढके हुए देखा गया था. ट्रंप ने पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया था कि वह रोज़ाना बताई गई मात्रा से ज़्यादा एस्पिरिन लेते है. उन्होंने कहा कि यह उनके खून को पतला करता है और दिल की समस्याओं का खतरा कम करता है. उन्होंने यह भी माना कि वह हर दिन एस्पिरिन की बड़ी खुराक लेते हैं और इसकी मात्रा कम करने में हिचकिचाते है. जर्नल के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, “मैं थोड़ा अंधविश्वासी हूं.”

उनकी सेहत को लेकर सवाल बने रहे है. इससे 2025 में ट्रंप की सेहत को लेकर ज़्यादा जांच-पड़ताल और चर्चा होने लगी. जुलाई में व्हाइट हाउस ने यह कहकर चिंताओं को कम करने की कोशिश की कि मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि ट्रंप को क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी है. यह ज़्यादा उम्र के लोगों में होने वाली एक आम बीमारी है, जिसमें पैरों के निचले हिस्से में खून जमा हो सकता है. हालांकि जांच में हार्ट फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों की संभावना को खारिज कर दिया गया है.

व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप की सेहत बहुत अच्छी है और स्कैन और मेटाबॉलिक टेस्ट के नतीजे नॉर्मल थे.