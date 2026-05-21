ईरान के मुद्दे पर भिड़ गए 2 जिगरी यार, एक घंटे तक ट्रंप-नेतन्याहू के बीच हुई ‘तू-तू मैं-मैं’

Trump Netanyahu Heated Exchange: ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर युद्ध विराम की वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीजफायर बातचीत को लेकर तीखी बहस हुई.

एक्सियोस ने बताया कि ट्रंप ने मंगलवार को नेतन्याहू को फोन करके बताया कि मध्यस्थ इस संघर्ष को खत्म करने और एक महीने तक चलने वाली बातचीत शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इन चर्चाओं में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने जैसे मुद्दे शामिल होंगे.

ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दिखा मतभेद

2 इजरायली सूत्रों ने एक्सियोस को बताया कि ईरान से निपटने के तरीके को लेकर दोनों नेताओं के बीच साफ तौर पर मतभेद देखने को मिला. बातचीत से परिचिच एक अमेरिकी सूत्र ने एक्सियोस को बताया कि इस फोन कॉल के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे. मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, बातचीत के पिछले चरणों के दौरान नेतन्याहू चिंतित रहे हैं.

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बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा रहते हैं चिंतित

एक सूत्र ने एक्सियोस को बताया कि बीबी (बेंजामिन नेतन्याहू) हमेशा चिंतित रहते हैं. एक्सियोस की ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से ईरान को एक नया प्रस्ताव भेजा है. ईरान की बातचीत करने वाली टीम के करीबी सूत्रों ने ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम को बताया कि तेहरान के मध्यस्थ दस्तावेज की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

ट्रंप ने क्या कहा?

रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर हमें सही जवाब नहीं मिला तो यह हमला बहुत तेजी से हो सकता है. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि हमें अभी तर सही जवाब नहीं मिला है. जवाब 100 प्रतिशत सही होना चाहिए. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह बातचीत के लिए कुछ दिन का समय देंगे. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि कतर और पाकिस्तान ने एक संशोधित शांति प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और रान के बीच की दूरियों को पाटना है.

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ईरान ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें तेहरान ने जानकारी देते हुए बताया कि बातचीत जारी है और पाकिस्तान के गृह मंत्री इन मतभेदों को दूर करने में मदद के लिए एक हफ्ते में दूसरी बार तेहरान पहुंचे हैं.