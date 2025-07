Donald Trump Barack Obama: ओबामा को घसीट कर नीचे गिराया, हथकड़ी लगाकर भेजा जेल! डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया AI Video, मच गया हडकंप

Donald Trump Barack Obama AI video: वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न अपने फ़ैसलों के साथ बल्कि अपने बयानों के लिए भी चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया तक में जोर-शोर से हंगामा हुआ था। पर इस बार जो उन्होंने किया है उसमें सारी सीमाएं पार हो गई हैं। दरसल ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा है। लेकिन यह निशाना बेहद अपमान जनक है। ट्रंप ने ओबामा को लेकर एक AI वीडियो शेयर किया है। इसमें ओबामा को हथकड़ी लगाकर नीचे गिराते हुए दिखाया गया है।

दरअसल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर AI से बना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ओबामा को ओवल ऑफिस के अंदर गिरफ़्तार होते हुए दिखाया गया है। FBI एजेंट ओबामा को हथकड़ी लगाकर नीचे गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि वीडियो में ओबामा को कॉलर से पकड़े हुए भी दिखाया गया है। ख़ास बात यह है कि इस वीडियो के बारे में कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया गया है कि यह AI से बना वीडियो है।

वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके लिए डीपफेक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे AI से बने वीडियो असली जैसे लगते हैं। अब तक कई मशहूर हस्तियों के डीपफेक वीडियो बनाकर वायरल किए जा चुके हैं।

🚨 JUST IN: President Trump posted an AI video of Barack Obama being ARRESTED by FBI and rotting in a prison cell

MAKE THIS A REALITY, @AGPamBondi! 🔥 pic.twitter.com/E72YOBpcrO

— Nick Sortor (@nicksortor) July 20, 2025