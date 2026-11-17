Donald Trump Assassination Threat: अमेरिकी इंटेलिजेंस से पता चलता है कि ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों को टारगेट करने के लिए वाशिंगटन DC में ‘डर्टी बम’ फोड़ने की प्लानिंग कर रहा है. इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं. इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने से पूरे अमेरिका में हड़कंप की स्थिति है. नई इंटेलिजेंस के बाद वाशिंगटन में इमरजेंसी प्लानिंग शुरू हो गई है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि अभी US होमलैंड के लिए कोई भरोसेमंद खतरा नहीं है.

अलर्ट पर व्हाइट हाउस प्रशासन

CNN के मुताबिक, US इंटेलिजेंस एजेंसियों को नई जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि ईरान वाशिंगटन DC में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों को तथाकथित डर्टी बम या केमिकल वेपन से टारगेट करने का प्लान बना रहा है. व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन लॉरेन बिस ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हालात पर करीब से नज़र रख रहा है.

अमेरिका अधिकारियों ने शुरू की इमरजेंसी प्लानिंग

CNN ने 7 US अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि इंटेलिजेंस में ईरानी प्लानिंग को आने वाले हमले के सबूत के बजाय उन्हें ऑप्शन देने की कोशिश बताया गया है. इंटेलिजेंस से जुड़े 2 सोर्स ने कहा कि प्लानिंग में खास जगहें और संभावित टारगेट शामिल थे. इसी वजह से सीनियर US अधिकारियों ने पिछले हफ्ते इमरजेंसी प्लानिंग शुरू कर दी थी.

व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन लॉरेन बिस ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हालात पर करीब से नज़र रख रहा है. बिस ने एक बयान में कहा कि हम सभी संभावित खतरों पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन इस समय देश के लिए कोई भरोसेमंद खतरा नहीं है. ऐसा कोई भी हथियार आतंक का हथियार है. CNN के मुताबिक, हाल के दिनों में कई मीटिंग हुई हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर ईरान देश के अंदर कोई अनोखा हमला करने की कोशिश करता है तो क्या जवाब दिया जाएगा.

एक अधिकारी ने इन चर्चाओं को समझदारी भरी प्लानिंग बताया जबकि दूसरे अधिकारी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​इस बात पर बहस कर रही हैं कि ईरान के पास ऐसा ऑपरेशन करने की काबिलियत या इरादा है या नहीं? एक सोर्स ने CNN को बताया कि क्या उनके पास सच में इसे अंजाम देने के लिए लोग हैं, यह बहस का विषय है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान से जुड़े खतरों की वजह से सीक्रेट सर्विस ने सावधानी के तौर पर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को मिलिट्री हाउसिंग में शिफ्ट कर दिया.

न्यूक्लियर की तुलना में डर्टी बम बनाना अधिक आसान

अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां ​​लंबे समय से मौजूदा और पुराने US अधिकारियों को निशाना बनाने की ईरान की कथित कोशिशों पर नज़र रख रही हैं. पिछली जांच में 2024 के चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप को टारगेट करने के लिए भाड़े पर हत्या की साज़िश का आरोप भी शामिल था. अधिकारियों ने यह भी चिंता जताई कि न्यूक्लियर हथियार की तुलना में डर्टी बम बनाना ज़्यादा आसान हो सकता है क्योंकि इसमें पारंपरिक विस्फोटकों को रेडियोएक्टिव मटीरियल के साथ मिलाया जाता है.

इसके अलावा, अमेरिकी इंटेलिजेंस के अनुसार, ईरानी अफवाहें कहती हैं कि देश ने US के अंदर बम बनाने का सामान छिपा रखा है. हालांकि अधिकारी उस जानकारी की सच्चाई पर सहमत नहीं हैं, लेकिन वे आम तौर पर इस बात से सहमत हैं कि ईरान के लिए यह बहुत आसान होगा और शायद यह भी मुमकिन होगा कि उसने पहले से ही न्यूक्लियर मटीरियल या केमिकल एजेंट रखे हों जिन्हें पारंपरिक हथियार में मिलाया जा सकता है. ऐसे डिवाइस मुख्य रूप से डर और कंटैमिनेशन फैलाने के लिए होते हैं, न कि बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर तबाही मचाने के लिए। एक सोर्स ने CNN को बताया कि ऐसा कोई भी हथियार आतंक का हथियार है, सटीकता का हथियार नहीं.

डर्टी बम क्या है?

डर्टी बम एक रेगुलर विस्फोटक होता है जैसे डायनामाइट, जिसमें रेडियोएक्टिव पाउडर या पेलेट होते हैं. CDC के अनुसार, धमाके से मटीरियल उसके चारों ओर फैल जाता है और इससे न्यूक्लियर धमाका नहीं होता. धमाके से गंभीर चोटें और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है. आस-पास के लोगों को बम से निकलने वाले रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स से चोट लग सकती है। सिर्फ़ वही लोग जो धमाके वाली जगह के बहुत करीब होंगे, उन्हें इतना रेडिएशन लगेगा कि तुरंत गंभीर असर हो. डर्टी बम न्यूक्लियर वेपन के मुकाबले काफी कम नुकसानदायक होता है. 1News के मुताबिक, रेडिएशन के मुकाबले धमाके से लोगों के मरने की संभावना ज़्यादा होती है, हालांकि पॉल्यूशन बड़े एरिया में फैल सकता है.