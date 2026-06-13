Home > विदेश > कम होगी महंगाई? घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम; ट्रंप के एक एलान से दुनिया भर में जश्न

कम होगी महंगाई? घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम; ट्रंप के एक एलान से दुनिया भर में जश्न

Donald Trump:ईरान डील के बारे में एक बड़ा दावा करते हुए, ट्रंप ने ट्रुथसोशल पर लिखा कि ईरान के साथ बराक ओबामा की डील, JCPOA, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक आसान, शानदार और सीधा रास्ता था.

By: Divyanshi Singh | Published: June 13, 2026 11:45:26 PM IST

ईरान के साथ कल साइन होगी पीस डील-ट्रंप
ईरान के साथ कल साइन होगी पीस डील-ट्रंप


Donald Trump:  US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि पीस एग्रीमेंट पर कल साइन किए जाएंगे. इसके तुरंत बाद होर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा. हालात नॉर्मल होने पर, US न्यूक्लियर डस्ट इकट्ठा करने के लिए ईरान जाएगा. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ ने यह भी दावा किया कि US-ईरान पीस डील अगले 24 घंटों में फाइनल हो सकती है. इस्लामाबाद ने इशारा किया है कि एग्रीमेंट पर कल (रविवार) साइन होने की उम्मीद है, जिससे महीनों के टकराव और बातचीत के बाद डिप्लोमैटिक कामयाबी की उम्मीद बढ़ गई है.

ईरान डील के बारे में एक बड़ा दावा करते हुए, ट्रंप ने ट्रुथसोशल पर लिखा कि ईरान के साथ बराक ओबामा की डील, JCPOA, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एक आसान, शानदार और सीधा रास्ता था. अगर वह डील बनी रहती, तो ईरान ने छह साल पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए होते और उनका इस्तेमाल भी कर चुका होता. ईरान के साथ मेरा एग्रीमेंट बिल्कुल उल्टा है.

You Might Be Interested In

सभी के लिए खुला रहेगा होर्मुज स्ट्रेट 

ट्रंप ने कहा कि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहता, न ही उन्हें मिलेगा, चाहे खरीदकर, बनाकर या किसी और तरीके से. उन्होंने कहा कि डील पर कल साइन होना है, और जैसे ही यह साइन हो जाएगा, होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुल जाएगा. “ईरान के साथ हमारे रिश्ते पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत अलग और बेहतर हैं. ओबामा ने उन्हें जो अरबों डॉलर दिए थे, जिसमें $1.7 बिलियन कैश भी शामिल है, उसके उलट अब कोई पैसे का लेन-देन नहीं होगा.”

हम पूरे मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर करेंगे काम 

जब सही समय आएगा, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तो हम अपने शानदार B-2 बॉम्बर्स और उनके बेहतरीन पायलटों का इस्तेमाल करके ग्रेनाइट पहाड़ों के नीचे गहरे दबे न्यूक्लियर मटीरियल (न्यूक्लियर डस्ट) को निकालेंगे, उसे कमजोर करेंगे और नष्ट कर देंगे. हम भविष्य में ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करते हैं. हमें उम्मीद है कि यह प्रोसेस जल्दी, आसानी से और बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है, तो हमारे पास आखिरी रास्ता है. उम्मीद है, हमें इसका कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.

US-ईरान बातचीत के आखिरी स्टेज का स्वागत

शनिवार को पाकिस्तान के विदेश ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया कि वह US-ईरान बातचीत के आखिरी स्टेज का स्वागत करता है, जिसमें कल (रविवार) इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सेरेमनी होनी है, और उम्मीद जताई कि यह ज़रूरी डेवलपमेंट इलाके में लंबे समय तक चलने वाली शांति और स्थिरता में मदद करेगा. हालांकि, बताए गए टाइमफ्रेम के बारे में व्हाइट हाउस या ईरानी अधिकारियों की तरफ से तुरंत कोई कन्फर्मेशन नहीं आया.

बयान में कहा गया कि सऊदी विदेश मंत्री ने पूरी प्रक्रिया के दौरान बातचीत में मध्यस्थता और सपोर्ट के लिए पाकिस्तान की लगातार और लगातार कोशिशों की तारीफ़ की. दोनों नेताओं ने इस महीने के आखिर में मिस्र में होने वाली रीजनल फोर फॉरेन मिनिस्टर्स (R-4) मीटिंग पर भी चर्चा की.

24 घंटे के अंदर फाइनल हो जाएगी शांति डील 

प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने ‘X’ पर एक पोस्ट में कहा, “हम शांति समझौते के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं.” उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर इसे फाइनल कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान इसके तुरंत बाद शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद अगले हफ़्ते टेक्निकल-लेवल की बातचीत होगी. उन्होंने बातचीत के दौरान लगातार कमिटमेंट के लिए अमेरिका और ईरान को धन्यवाद दिया और इस इलाके के देशों से मिले सपोर्ट की तारीफ़ की.

Tags: Donald Trump
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Netflix की इन थ्रिलर सीरीज और फिल्मों को देखकर हो...

June 13, 2026

glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

June 13, 2026

‘महाभारत’ के वो एक्टर्स, जा आज तक हैं कुंवारे

June 13, 2026

कंगना रनौत की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

Visa की टेंशन खत्म! इन खूबसूरत देशों में सीधे मिलेगी...

June 13, 2026

शाहरुख खान की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026
कम होगी महंगाई? घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम; ट्रंप के एक एलान से दुनिया भर में जश्न

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कम होगी महंगाई? घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम; ट्रंप के एक एलान से दुनिया भर में जश्न
कम होगी महंगाई? घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम; ट्रंप के एक एलान से दुनिया भर में जश्न
कम होगी महंगाई? घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम; ट्रंप के एक एलान से दुनिया भर में जश्न
कम होगी महंगाई? घटेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम; ट्रंप के एक एलान से दुनिया भर में जश्न