Donald Trump: पुतिन पर सवाल पूछा तो भड़क गए ट्रंप, पत्रकार से बोले– नई नौकरी ढूंढो!

Russia US Relations: PM नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजदीकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि ट्रम्प पुतिन के नाम पर ही खिसिया जा रहे हैं।

दरअसल रूस को लेकर पूछे गए एक सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। जिसके बाद उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार को नई नौकरी तक ढूँढ़ने को कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी से मुलाकात के बाद वहाँ मौजूद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान पोलिश मीडिया के एक पत्रकार ने राष्ट्रपति ट्रंप से रूस को लेकर एक सवाल पूछा। जिसके बाद ट्रंप भड़क गए और पत्रकार से उनकी बहस शुरू हो गई।

डोनाल्ड ट्रम्प से पत्रकार ने कौन सा सवाल पूछ दिया था?

पोलिश मीडिया के पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने पूछा, ‘आपने कई बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया है, लेकिन जब से आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से आपने पुतिन और रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है?’

डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकार के सवाल के जवाब में क्या कहा?

मजेदार बात तो यह थी कि ट्रंप ने पहले पत्रकार से पूछा, आप कौन हैं? इस पर पत्रकार ने कहा कि मैं पोलिश मीडिया का पत्रकार हूँ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘आपको कैसे पता चला कि मैंने रूस और पुतिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, मैंने भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए हैं, जो चीन के अलावा रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात करने वाला देश है। भारत पर प्रतिबंधों के कारण रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।’

ट्रंप ने कहा, ‘रूस को इतना नुकसान तभी हुआ है जब मैंने भारत पर शुरुआती प्रतिबंध लगाए थे, मैंने अभी तक चरण-2 और चरण-3 में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या आपको अब भी लगता है कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है? और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आपको कोई नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए।’

