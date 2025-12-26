Home > विदेश > ‘इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं दूंगा’, अमेरिका ने रातों-रात तबाह कर दिया ये मुस्लिम देश, ISIS पर की एयर स्ट्राइक

‘इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं दूंगा’, अमेरिका ने रातों-रात तबाह कर दिया ये मुस्लिम देश, ISIS पर की एयर स्ट्राइक

By: Heena Khan | Published: December 26, 2025 6:41:33 AM IST

america attack on nigeria
america attack on nigeria


Trump Nigeria Strikes: अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है. जी हाँ! इसे लेकर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने जानकारी दी है. दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी सेना ने नाइजीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ कई “घातक” हवाई हमले किए हैं. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस ग्रुप पर इलाके में ईसाइयों को निशाना बनाने और उनकी हत्या करने का आरोप लगाया है. वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि ये हमले उनके आदेश पर किए गए थे और इनका निशाना उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में काम कर रहे ISIS लड़ाके थे.

एयर स्ट्राइक को लेकर क्या बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, “आज रात, कमांडर इन चीफ के तौर पर मेरे निर्देश पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हमला किया. राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, इस ऑपरेशन में “कई सटीक हमले” किए गए. रक्षा विभाग ने कई सटीक हमले किए, जैसा कि सिर्फ़ अमेरिका ही कर सकता है. ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ़ एक मज़बूत रुख दिखाती है. उन्होंने लिखा, “मेरे नेतृत्व में, हमारा देश कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं देगा.”

ट्रंप ने किया बड़ा दावा

इतना ही नहीं ट्रंप ने दावा किया है कि आतंकवादी मुख्य रूप से मासूम ईसाइयों को निशाना बना रहे थे और बेरहमी से उनकी हत्या कर रहे थे. हिंसा एक ऐसे लेवल पर पहुँच गई है जो कई सालों, यहाँ तक कि सदियों में नहीं देखी गई.” ट्रम्प ने लिखा, “मैंने इन आतंकवादियों को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम बंद नहीं किया, तो उन्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे, और आज रात ठीक वैसा ही हुआ.

