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Natalie Harp कौन हैं, लोग बोले ‘जादूगरनी’ ने किया व्हाइट हाउस पर कब्जा ! ट्रंप क्यों करते हैं बहुत भरोसा

Natalie Harp  Donald Trump: दावा किया जा रहा है कि फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे और व्हाइट हाउस की सहयोगी नताली हार्प, राष्ट्रपति के सबसे भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने से ठीक पहले उनके साथ थीं.

By: JP Yadav | Published: September 25, 2026 12:36:19 PM IST

Natalie Harp कौन हैं, लोग बोले 'जादूगरनी' ने किया व्हाइट हाउस पर कब्जा ! ट्रंप क्यों करते हैं बहुत भरोसा
Natalie Harp कौन हैं, लोग बोले 'जादूगरनी' ने किया व्हाइट हाउस पर कब्जा ! ट्रंप क्यों करते हैं बहुत भरोसा


Natalie Harp  Donald Trump: मीडिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के बीच दूरी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है. बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस अब ‘नो मैन्स लैंड’ (किसी के नियंत्रण में न होने वाली जगह) जैसा हो गया है. इसके पीछे वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेकाबू सहयोगी नताली हार्प (Natalie Harp) और उनके साथी फ़ेडरल हाउसिंग फ़ाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है. इसके साथ ही दोनों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अब तक की सबसे शर्मनाक गलती करवा दी. 

व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से बैन करने का फैसला. दो सबसे विवादित करीबी सहयोगियों (नताली हार्प और बिल पुल्टे) के बढ़ते असर को दिखाता है. यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि फ़ेडरल हाउसिंग फ़ाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे और व्हाइट हाउस की सहयोगी नताली हार्प राष्ट्रपति के सबसे भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने से ठीक पहले उनके साथ मौजूद रहे हैं.

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वहीं, कुछ लोगों को डर है कि जब 30-35 साल की उम्र के ये 2 वफादार साथी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान भरते हैं तो वो बिना सोचे-समझे फैसले लेने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं. बताया जाता है कि 35 साल की नताली हार्प राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब हैं और अक्सर उनके तीखे सोशल मीडिया पोस्ट को उनके बोलकर लिखवाने के बाद पब्लिश करती हैं.

पुल्टे भी हैं बेहद करीबी

वहीं, 38 साल के फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के डायरेक्टर बिल पुल्टे को अगस्त से अब तक कम से कम चार बार ‘एयर फोर्स वन’ में बुलाया गया है. इतनी पहुंच डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के बहुत कम लोगों को मिली है. वॉशिंगटन में कुछ लोग उन्हें ‘लिटिल ट्रंप’ भी कहने लगे हैं. एक सूत्र ने बताया कि पुल्टे सबसे खराब हैं. समझ नहीं आ रहा कि वह बेवकूफ है या बुरे इरादों वाला है.

डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक और सूत्र ने ‘डेली मेल’ को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से कुछ खास प्रेस आउटलेट्स को व्हाइट हाउस से बाहर करने पर विचार कर रहे हैं. सूत्र ने कहा कि राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति हैं. आप इन मामलों में उनका मन नहीं बदल सकते. पिछले शुक्रवार को ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक तीखे पोस्ट में घोषित इस बैन ने डोनाल्ड ट्रंप के अपने स्टाफ को भी चौंका दिया और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उनकी यात्रा के लिए आखिरी समय में लॉजिस्टिक्स में बदलाव करने पड़े. व्हाइट हाउस के अंदरूनी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों के बढ़ते असर पर चिंता जताई है.

नताली हार्प ने गलत खबरें दिखाईं

अंदरूनी सूत्रों ने डेली मेल को बताया कि उन्हें शक है कि अगर प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट (ऊपर) अभी भी वेस्ट विंग में काम कर रही होतीं, तो डोनाल्ड ट्रंप पर बैन नहीं लगता. इस वजह से तीन आउटलेट्स ने मुकदमे किए और डोनाल्ड ट्रंप के UN दौरे के ज़्यादातर समय प्रेसिडेंशियल TV पूल को कवरेज नहीं मिल पाया. बुधवार रात एक जज ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगे बैन को अस्थायी रूप से हटाने के लिए दखल देने की कोशिश की. बैन की घोषणा से ठीक पहले सूत्रों का कहना है कि नताली हार्प ने राष्ट्रपति को ऐसी खबरें दिखाईं जिनमें उनकी और उनके प्रशासन की आलोचना की गई थी.

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कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने नहीं किया विरोध

उधर, व्हाइट हाउस के करीबी एक सूत्र ने डेली मेल को बताया कि पहले सलाहकार मीडिया आउटलेट्स पर बैन लगाने के विचार का विरोध करते थे और इसे अलोकतांत्रिक मानते थे. इस बार कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग की तरफ से कोई खास विरोध नहीं हुआ, जबकि वे लंबे समय से CNN, MS NOW और Politico के आलोचक रहे हैं. कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कई सहयोगी इससे खुश हैं.

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कौन हैं नताली  हार्प

अक्टूबर 2023 की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नई कानूनी मुश्किलों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क शहर की अदालत में पेश होना था.  इस दौरान जब उनका काफिला ट्रंप टॉवर स्थित उनके घर के बाहर खड़ा था, तो स्टाफ के सामने एक तुरंत हल करने वाली समस्या आ गई. नताली हार्प ने उपयोगिता साबित की और वह बेहद वफादार सहयोगी  और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति अपनी निष्ठा के कारण जल्द ही उनके करीबी लोगों में शामिल हो गई. 

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टीवी होस्ट भी रह चुकी हैं नताली हार्प

दक्षिणपंथी टीवी होस्ट रह चुकीं नताली हार्प ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए तब काम करना शुरू किया जब उन्होंने अपनी जान बचाने का श्रेय ट्रंप को दिया. अब वह राष्ट्रपति और बाहरी दुनिया के बीच एक मुख्य कड़ी बन गई हैं. वह सहयोगियों के संदेश पहुंचाती हैं, बैठकें तय करती हैं, ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करती हैं और तारीफ भरे लेखों के प्रिंटआउट साथ रखती हैं. रोचक यह है कि  यह सब वह दिन-भर डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल करीब रहकर करती हैं. 

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Tags: Donald Trump
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