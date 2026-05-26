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बेचैन कुत्ता और धुएं से भरी कार, बाहर महिला घायल; अमेरिका में आया अजब मामला

Dog Accidentally Fires Shot Gun: अमेरिका में एक कुत्ते द्वारा महिला पर गोली चलाने का मामला सामने आया है. इसमें महिला घायल हो गई.

By: JP Yadav | Last Updated: May 26, 2026 5:48:21 PM IST

अमेरिका ने कुत्ते ने महिला को मारी गोली
अमेरिका ने कुत्ते ने महिला को मारी गोली


Dog Accidentally Fires Shot Gun: अमेरिका में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक कुत्ते द्वारा चलाई गोली से महिला घायल हो गई. जब यह वारदात हुई तो महिला रेड लाइट पर इंतजार कर रही थी. इस दौरान एक कुत्ते ने गलती से पिकअप ट्रक के अंदर शॉटगन चला दी. यह पूरा मामला शनिवार (23 मई, 2026) का है.  नेब्रास्का राज्य के स्कॉट्सब्लफ में वीकेंड के दौरान शॉर्ट स्टॉप नाम की एक बेसबॉल थीम वाले कन्वीनियंस स्टोर पर यह पूरी वारदात हुई.  यह अलग बात है कि अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के कानून के मुताबिक किसी भी हाईवे पर वाहन में भरी हुई शॉटगन लेकर यात्रा करना प्रतिबंधित है. इसका उल्लंघन करने पर कम से कम 50 डॉलर के जुर्माने वाला मामूली अपराध माना जाता है. ऐसे में पुलिस कार मालिक पर कार्रवाई करके नागरिकों को संदेश देने की तैयारी कर रही है. 

पहली बार में अमेरिका में आया मामला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार में बैठे कुत्ते ने अनजाने ही शॉटगन चलाई, जिसकी गोली ट्रैफिक में खड़ी महिला को जा लगी. अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में ऐसा मामला पहली बार देखने को मिला जब कार में बैठे कुत्ते ने चूक से शॉटगन चलाई और गोली महिला को जा लगी. 

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पुलिस को मौके पर मिली धुआं छोड़ती शॉटगन

यह गोली पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी से चली और दूर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी महिला घायल हो गई. वहीं, जानकारी मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो गाड़ी के अंदर कुत्ता बेचैन स्थिति में था और धुआं छोड़ती शॉटगन नजर आई. इससे मामला साफ-साफ लग रहा था कि गोली कुत्ते ने ही चलाई है.  इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पूरा मामला समझ में आ गया.

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महिला के हाथ में लगी गोली

स्कॉट्सब्लफ पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक,वारदात उस समय हुई जब गाड़ी छोड़कर कुत्ते का मालिक दुकान में गया था. इस दौरान कुत्ते बेचैन होकर इधर-उधर घूमने लगा. इसी कड़ी में पंजे मारने के दौरान उसके पैरों से बंदूक चल गई. इसके बाद बाहर निकली गोली महिला को लग गई जो ट्रैफिक में खड़ी थी. घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि कुत्ते की गोली महिला के हाथ में लगी.

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Tags: US News
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