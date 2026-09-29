मौत से कुछ देर पहले क्या-क्या होता है शख्स के साथ, कैसा होता है अनुभव; आखिरकार डॉ. क्रिस्टोफर केर किया खुलासा

बीमार होने के बाद या फिर अन्य कारणों से मरने के करीब पहुंचे लोगों की देखभाल करने वाले डॉक्टर ने मौत से कुछ दिन पहले दिखने वाले एक खास संकेत के बारे में बताया है. न्यूयॉर्क के बफ़ेलो में हॉस्पिस और पैलिएटिव केयर (मरने के करीब लोगों की देखभाल) के डॉक्टर क्रिस्टोफर केर ने बताया कि मरने वाले मरीज अक्सर अपने उन मृत प्रियजनों को देखने की बात बताते हैं जिन्होंने जीते-जी उनकी देखभाल की थी या उनकी रक्षा की थी.

मिलने के लिए आए मृत प्रियजन

डॉ. क्रिस्टोफर केर ने बताया कि ये मरीज़ इस बात पर अड़े रहते थे कि यह कोई सपना या मतिभ्रम (hallucination) नहीं था. उनका कहना था कि वे अपने प्रियजनों को साफ़-साफ़ देख पा रहे थे और उन्हें उस दृश्य का मतलब भी अच्छी तरह समझ आ रहा था. ओपरा विन्फ्रे के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सपने में दिखने वाले व्यक्ति और सपना देखने वाले के बीच बहुत कम बातचीत होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ लिया गया है. उन्होंने कहा कि मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है. मैं 27 सालों से यह काम कर रहा हूं. वह यह है कि किसी भी मरीज़ ने मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि आपके हिसाब से इसका क्या मतलब है?

डॉक्टर क्रिस्टोफर केर ने आगे बताया कि मरने वाले मरीजों को ठीक-ठीक पता होता था कि उनसे मिलने कौन-कौन से मृत प्रियजन आए हैं. उन्होंने यह भी गौर किया कि जिन रिश्तेदारों या जीवनसाथी के साथ मरीज़ के रिश्ते मुश्किल भरे रहे थे, वे वहां नहीं आते थे. इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी को अपनी मां तो दिखीं, लेकिन पिता नहीं या अगर किसी व्यक्ति ने कई शादियां की थीं, तो उनमें से कोई एक खास जीवनसाथी ही उनसे मिलने आया.

88 प्रतिशत को मिला आखिरी पलों में सुकून

डॉ. क्रिस्टोफर केर ने कहा कि मरीज़ की मौत से ठीक पहले चाहे कोई भी दिखा हो. ज़्यादातर लोगों यानी लगभग 88 प्रतिशत का कहना था कि यह अनुभव सकारात्मक था और इससे उन्हें अपने आखिरी दिनों में सुकून मिला. एक मरीज़ की बेटी ने बताया कि उनकी मां की मौत से दो से चार महीने पहले ही उन्हें ऐसे दृश्य दिखने लगे थे. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह समझ आ गया था कि जो प्रियजन उनकी मां से मिलने आ रहे थे, वे मरने के बाद की दुनिया (afterlife) में उनका इंतज़ार कर रहे होंगे और उन्हें सुकून देंगे.

कई को दिखाई दी मां

जुलाई 2026 में ‘द ओपरा पॉडकास्ट’ पर एक इंटरव्यू के दौरान जूली नाम की एक महिला ने अपनी मां जीन की मौत से कुछ हफ़्ते पहले हुए विज़न (दृश्यों) के बारे में खास बातें बताईं. जूली के अनुसार, जीन को अपनी मां दिखाई देने लगी थीं, जिनकी 30 साल पहले मौत हो चुकी थी. वे उसी कमरे में एक कुर्सी पर बैठी हुई दिखती थीं जहां दोनों महिलाएं मौजूद थीं. जूली ने अपनी मां की बात याद करते हुए कहा कि मां कमरे के दूसरी तरफ़ कुर्सी पर बैठी हैं और वह मेरा इंतज़ार कर रही हैं. वह चाहती हैं कि मुझे पता चले कि वह मेरे साथ रहेंगी. जिन्होंने मौत के करीब पहुंचने वाले लोगों के अनुभवों पर रिसर्च की है और लिखा है यह नहीं बता पाए कि ये विज़न कहां से आते हैं या यह साबित नहीं कर पाए कि वे असली थे.

अधूरापन भी होता है महसूस

हालांकि, उन्होंने मौत के करीब होने वाले इन सभी अनुभवों में एक आम बात देखी. वे मरीज़ को पूर्णता का एहसास कराते थे यानी इन मुलाकातों से उस व्यक्ति के जीवन की कोई अधूरी बात या समस्या सुलझ जाती थी. क्रिस्टोफर केर ने आगे कहा कि ज़िंदगी अक्सर लोगों को अधूरा छोड़ देती है. लगभग हर कोई कुछ न कुछ अधूरापन लेकर चलता है, जैसे बचपन में माता-पिता में से किसी की मौत, किसी माता-पिता का अपने बच्चे को खोना, अपराधबोध, पछतावा, टूटे हुए रिश्ते या यह एहसास कि किसी पुरानी घटना के लिए उन्हें माफ़ नहीं किया गया.

डॉक्टरों ने बताया मानसिक या आध्यात्मिक घाव

डॉक्टर और लेखक ने इन पुरानी समस्याओं को मानसिक या आध्यात्मिक घाव कहा है. उन्होंने बताया कि शरीर पर ऐसे शारीरिक घाव होते हैं जो मरने के बाद ठीक नहीं हो सकते, लेकिन ये मुलाकातें अक्सर लोगों को आध्यात्मिक घावों को भरने का मौका देती हैं. क्रिस्टोफर केर ने पॉडकास्ट पर कहा कि आखिरकार, परिवार के पास वापस आकर आप लगभग फिर से जुड़ जाते हैं. आप निश्चित रूप से किसी के खोने का दुख साथ लेकर चलते हैं. आपने ऐसे लोगों को खोया है जो आपके दिल में बसे हैं, और वे आपके पास वापस आते हैं. इस तरह यह ठीक होने का एक तरीका है.