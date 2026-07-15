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दोस्ती के बाद शुरू हुआ रोमांस का दौर, एक दिन लड़की को पिलाई शराब और रात को बन गया हैवान!

DJ Paul Sharpe ने पहले तो 15 साल की स्कूली छात्रा को आठ घंटे तक बंधक बनाकर रखा था. इसके बाद उसके साथ गलत काम किया.

By: JP Yadav | Published: July 15, 2026 12:28:10 PM IST

दोस्ती के बाद शुरू हुआ रोमांस का दौर, एक दिन पिलाई शराब और रात को बन गया हैवान!
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एक मर्डर विक्टिम के परिवार का कहना है कि हत्यारे को कभी रिहा नहीं किया जाना चाहिए था. हत्या करने वाले ने बाद में एक स्कूल की लड़की को 8 घंटे तक बंधक बनाकर डरावनी स्थिति में रखा था.  पूर्व रेडियो DJ पॉल शार्प को 2001 में 28 साल की सारा विडअप का गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. सारा ने उसके फ़ोन-इन शो पर संपर्क किया था, जिसके बाद उसने उसे बहला-फुसला लिया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई. 

कहा जा रहा है कि पैरोल मिलने से पहले उसने जेल में सिर्फ 12 साल बिताए, जिससे उसे 15 साल की लड़की का अपहरण करने और उसके साथ हमला करने का मौका मिल गया.  56 साल के इस खतरनाक व्यक्ति को एक और जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा है तो विडअप (जो दस साल के लड़के की मां थीं) के रिश्तेदारों ने इस बात पर अपना डर ​​और गुस्सा जाहिर किया है कि उसे दोबारा अपराध करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया था. परिवार के एक सदस्य ने कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा है कि उसे इतनी जल्दी रिहा कर दिया गया और उसे वह सजा नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी. 

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उन्होंने कहा कि नहीं लगता कि सारा को किसी भी तरह का न्याय मिला और उसके बेटे को तो बिल्कुल नहींय उसकी मौत का निश्चित रूप से उस पर बहुत बुरा असर पड़ा. यहां ब्रिटिश न्याय प्रणाली की गलती है. इस ताजा हमले के लिए वही ज़िम्मेदार है क्योंकि अगर वह अभी भी जेल में होता, तो ऐसा नहीं होता. उसे बहुत हल्की सज़ा मिली थी. पॉल शार्प ने एक 15 साल की लड़की को 8 घंटे तक बंधक बनाकर रखा. इस दौरान उसने उसे शराब पिलाई और उसका शोषण किया.

दोनों के बीच था गहरा रोमांस

मिली जानकारी के मुताबिक, ब्यूटीशियन सारा विडअप की हत्या शार्प ने अक्टूबर 2000 में कर दी थी. सारा उसके साथ रिलेशनशिप में थी. 
दोनों के बीच रिश्ता तब शुरू हुआ जब ब्यूटीशियन सारा विडअप ने ग्रेटर मैनचेस्टर के बोल्टन में टॉवर FM पर शार्प के देर रात के शो में फ़ोन किया. उन्होंने डिनर डेट तय की और उनके बीच गहरा रोमांस शुरू हुआ, लेकिन जब सारा विडअप ने रिश्ता खत्म करने की कोशिश की तो शार्प का व्यवहार बदल गया और उसने अक्टूबर 2000 में उनकी हत्या कर दी.

बेटे को पड़ोसी के घर छोड़कर हुआ फरार

अगले दिन  बेरहम शार्प ने सारा विडअप के 10 साल के बेटे को स्कूल से लिया और उसे एक पड़ोसी के घर छोड़ दिया, और फिर वहां से भाग गया. उस समय बरी (Bury) में रहने वाले शार्प ने चार दिन बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मार्च 2001 में उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें कम से कम 11 साल की सज़ा अनिवार्य थी. 

शराब पिलाकर किया शोषण

लेकिन 2013 में उसे लाइसेंस पर रिहा कर दिया गया, और इस साल मई में उसने मैनचेस्टर के पास बोउडन के पॉश इलाके में सड़क से एक लड़की को अगवा कर लिया.  शार्प ने डरी-सहमी किशोरी को हेडलॉक में जकड़ लिया और ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाया, जहां उसने उसके हाथ-पैर बांध दिए. फिर वह उसे मैनचेस्टर एयरपोर्ट के एक कार पार्क में ले गया, जहां उसने उसे शराब पिलाई और उसका शोषण किया. लड़की की लंबी और दर्दनाक मुसीबत तब खत्म हुई जब उसकी मां ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने CCTV फुटेज देखकर शार्प की कार की पहचान कर ली. पूर्व रेडियो DJ पॉल शार्प को 2001 में सारा विडअप की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी.

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Tags: crime news
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