दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में हंगामा! खालिस्तानी झंडे देख बीच में रुके सिंगर, वीडियो वायरल

Diljit Dosanjh Canada Concert Controversy: सिंगर दिलजीत दोसांझ कनाडा के कैलगरी में लोगों के विशाल जनसमूह के बीच एक कॉन्सर्ट में परफ़ॉर्म कर रहे थे. जब उन्होंने लोगों के साथ गाना गाया और रंग-बिरंगी स्पॉटलाइट्स की रोशनी में पारंपरिक पोशाक पहनकर ऊंचे मंच पर घूमते हुए परफ़ॉर्म किया, तो भीड़ ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया.

फिर, भीड़ के बीच से, कॉन्सर्ट में लिए गए वीडियो में कुछ खालिस्तान समर्थक लोग एक ऐसा झंडा लहराते हुए दिखे, जो उन आतंकी संगठनों का प्रतीक है जिन्हें भारत में ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967’ (UAPA) के तहत प्रतिबंधित किया गया है. घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

खालिस्तानी समर्थकों को देख रुके दिलजीत

जैसे ही दिलजीत दोसांझ की नजर खालिस्तानी समर्थको पर पड़ी, वो वैसे ही रुक गए. फिर उन्होंने भीड़ की तरफ़ इशारा किया. हाथ में माइक लिए हुए, उन्होंने उन लोगों से कहा कि वे यह हंगामा बंद करें और इसे कहीं और ले जाएं. अतीत में भी, सिंगर के कॉन्सर्ट्स में खालिस्तान समर्थक झंडे लहराने वाले लोगों ने कार्यक्रमों में बाधा डालने की कोशिशें की हैं.

Khalistanis were waving Khalistan flags in Diljit Dosanjh’s concert in Canada Diljit Dosanjh told security to throw these Khalistanis out 🔥 pic.twitter.com/6A8nkVri2U — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) May 2, 2026

कनाडा ने स्वीकर किया कि उनके देश में खालिस्तानियों का खतरा है

अभी कल ही, ‘कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस’ (CSIS) ने अपनी एक रिपोर्ट में, अपने देश में खालिस्तानियों से पैदा होने वाले ख़तरे को स्वीकार किया है. कनाडाई संसद में पेश की गई CSIS की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां लगातार एक हिंसक और चरमपंथी एजेंडे को बढ़ावा दे रही हैं.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी चरमपंथी (CBKE) समूह, कनाडाई नागरिकों के साथ गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं. ये नागरिक कनाडाई संस्थाओं का इस्तेमाल करके अपने हिंसक और चरमपंथी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं, और ऐसे आम लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं जिन्हें इसकी भनक तक नहीं होती; बाद में इस पैसे का इस्तेमाल हिंसक गतिविधियों के लिए किया जाता है. हाल के वर्षों में, भारत और कनाडा के संबंधों में काफ़ी कड़वाहट आ गई थी, जिसकी मुख्य वजह कनाडा द्वारा खालिस्तानी तत्वों के प्रति कथित तौर पर अपनाई जा रही नरमी को लेकर भारत की चिंताएं थीं.