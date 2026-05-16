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पाकिस्तान में तबाही मचा रही धुरंधर 2, क्रैश हुआ नेटफ्लिक्स का सर्वर, नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई एक्शन फिल्म धुरंधर 2 यानी धुरंधर 2 रिवेंज 15 मई को ओटीटी पर रिलीज हो गई. अब ये फिल्म पाकिस्तान में भी धमाल मचा रही है. फिल्म का इंतजार इतनी बेसब्री से किया जा रहा था कि फिल्म रिलीज होते ही सर्वर क्रैश होने की बात कही जा रही है.

By: Deepika Pandey | Published: May 16, 2026 1:22:26 PM IST

धुरंधर 2 ओटीटी रिलीज
धुरंधर 2 ओटीटी रिलीज


Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर द रिवेंज भारत में रिलीज हुई और फिल्म ने धुआंधार कमाई की. वहीं फिल्म 15 मई को पूरे देश में ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया. फिल्म के रिलीज होते ही पाकिस्तान में इतना जबरदस्त क्रेज देखने को मिला कि नेटफ्लिक्स के सर्वर ब्रिफली क्रैश हो गए. पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने इस बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसके बाद धुरंधर 2 की चर्चा तेज हो गई. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुए फिल्म के क्लिप

धुरंधर 2 की कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. पाकिस्तान में फिल्म का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया कि फिल्म रिलीज के बारे में जानकारी मिलते ही पाकिस्तानी फैंस इतने ज्यादा उत्सुक हो गए कि वे 12 बजने का बेसब्री से इंतजार करने लगे. फिल्म जैसे ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, भारी संख्या में फैंस ने वीडियो देखनी शुरू कर दी.

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काफी उत्सुक थी पाकिस्तानी आवाम

पाकिस्तानी वीडियो क्रिएटर माविया उमर फारूकी ने दावा किया कि फिल्म रिलीज होते ही पाकिस्तान में इतनी ज्यादा स्ट्रीम होने लगी कि सर्वर क्रैश हो गया. पाकिस्तानी आवाम धुरंधर 2 के ओटीटी पर रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी. रात के 12 बजे नेटफ्लिक्स पर फिल्म आते ही लोगों ने धुरंधर को धुआंधार देखना शुरू कर दिया. लोग ये देखने के लिए काफी उत्साहित हैं कि उन्हें फिल्म के बारे में जानना है. फिल्म कैसी बनी है, फिल्म में रणवीर सिंह का किरदार कैसा है? 

बफर हो रही थी फिल्म

पाकिस्तानी वीडियो क्रिएटर ने ये भी दावा किया कि फिल्म के रिलीज होते ही लगातार बफर हो रही थी. उन्होंने बताया कि इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं थी. वहां पर दिक्कत नेटफ्लिक्स की थी. वहीं नेटफ्लिक्स ने सर्वर क्रैश होने के बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. 

Tags: Dhurandhar 2pakistan
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