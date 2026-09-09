डेविल्स एरोज़ क्या हैं? 5,000 साल पुराने 3 पत्थरों को लेकर वैज्ञानिकों ने किया सनसनीखेज खुलासा

जब प्राचीन पत्थर की संरचनाओं की बात आती है तो आमतौर पर सबसे पहले ‘स्टोनहेंज’ (Stonehenge) का नाम दिमाग में आता है. ‘डेविल्स एरोज़’ बोरोब्रिज (Boroughbridge) के पास तीन विशाल पत्थरों का एक समूह है, जो लगभग 4,500–5,000 साल पुराना है, लेकिन यॉर्कशायर में एक और प्रागैतिहासिक स्मारक है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है. अब ‘डेविल्स एरोज़’ (Devil’s Arrows) के रहस्य से पर्दा उठ गया है. एक अध्ययन से पता चल गया है कि प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने 5,000 साल पहले इस खास जगह को बनाने के लिए यॉर्कशायर में 25-टन वजनी पत्थरों को 11 मील दूर तक कैसे पहुंचाया होगा?

यहां पर हर पत्थर का वज़न लगभग 25 टन है और इसकी ऊंचाई लगभग 23 फ़ीट (सात मीटर) है. ये विशाल पत्थर वहां कैसे पहुंचे? यह बात अब तक साफ़ नहीं हो पाई थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ़ यॉर्क और कर्टिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया है. उनके नए विश्लेषण से पता चलता है कि ये पत्थर लगभग 11 मील (18 किमी) दूर स्थित ‘ब्रिमहैम रॉक्स’ (Brimham Rocks) से लाए गए थे.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ यॉर्क के डॉ. जिम लीरी ने जानकारी दी है कि दक्षिणी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जगहों पर तो काफी ध्यान दिया जाता है, लेकिन ‘डेविल्स एरोज़’ जैसे स्मारकों पर उनकी अहमियत के बावजूद तुलनात्मक रूप से कम अध्ययन हुआ है. उन्होंने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि नियोलिथिक (नवपाषाण) समुदायों ने यॉर्कशायर में 25-टन वजनी कई पत्थरों को 18 किमी दूर तक पहुंचाया और एक जानी-पहचानी जगह को एक पवित्र स्थान बनाने के लिए एक बड़े अभियान में बदल दिया. ‘डेविल्स एरोज़’ (Devil’s Arrows) बोरोब्रिज के पश्चिमी बाहरी इलाके में 174 मीटर की दूरी में फैले हुए हैं. ये लगभग 2500-2000 BC (ईसा पूर्व) के हैं, जो इन्हें UK की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक बनाते हैं.



जहां ‘डेविल्स एरोज़’ ट्राइसिक शेरवुड सैंडस्टोन (Triassic Sherwood Sandstone) पर खड़े हैं, वहीं ये पत्थर खुद पेनाइन बेसिन मिलस्टोन ग्रिट (Pennine Basin Millstone Grit) से बने हैं. इस बात ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये बोरोब्रिज में अपनी मौजूदा जगह पर कैसे पहुंचे? कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि इंसानों ने इन्हें वहां तक ​​पहुंचाया था, जबकि अन्य का मानना ​​है कि इन्हें हिमयुग (ice-age) के ग्लेशियरों द्वारा लाया गया था. इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए शोधकर्ताओं ने पत्थरों में मौजूद खनिजों का विश्लेषण किया. ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के भू-रसायन विज्ञानी (geochemist) डॉ. एंथनी क्लार्क ने कहा कि हमारी रिसर्च से पता चलता है कि ये पत्थर सिर्फ़ सबसे पास मौजूद स्रोत से नहीं लिए गए थे बल्कि इन्हें जानबूझकर 18 किलोमीटर दूर एक मुश्किल इलाके से चुना गया था. ‘प्लम्पटन रॉक्स (Plumpton Rocks), जो ‘डेविल्स एरोज़’ के ज़्यादा करीब है, को पहले इन पत्थरों का संभावित स्रोत माना गया था. उनके नए एनालिसिस से पता चलता है कि ये पत्थर लगभग 11 मील (18 किमी) दूर ब्रिमहम रॉक्स (तस्वीर में) से लाए गए थे

डेविल्स एरोज़ क्या हैं?

इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में डेविल्स एरोज़ (Devil’s Arrows) है. यह बरोब्रिज (Boroughbridge) के पास स्थित प्रागैतिहासिक खड़े पत्थरों (Menhirs या Standing Stones) की एक प्रसिद्ध कतार है. इतिहासकारों के मुताबिक, ये पत्थर नवपाषाण काल के अंत (Late Neolithic) या कांस्य युग की शुरुआत (Early Bronze Age) के हैं, जो करीब 2000 ईसा पूर्व पुराने माने जाते हैं. उत्तरी इंग्लैंड में बोरोब्रिज के पास मौजूद डेविल्स एरोज़ सात मीटर तक ऊंचे हैं और निचले इलाके में पत्थरों का एक अनोखा क्रम बनाते हैं. माना जाता है कि इन पत्थरों को लेट नियोलिथिक या शुरुआती कांस्य युग (शायद 2000 ईसा पूर्व के आसपास) के दौरान लाया और खड़ा किया गया था. हालांकि वर्तमान में तीन पत्थर बचे हैं, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस जगह पर कभी कम से कम पांच पत्थर हुआ करते थे.



