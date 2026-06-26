Home > विदेश > इस देश की सरकार नहीं सुनना चाहती ‘अल्लाहु अकबर’? यह डेनमार्क है, इस्लामाबाद नहीं’… यूरोप के इस देश में बैन होगी अजान!

इस देश की सरकार नहीं सुनना चाहती ‘अल्लाहु अकबर’? यह डेनमार्क है, इस्लामाबाद नहीं’… यूरोप के इस देश में बैन होगी अजान!

Denmark Azaan Ban: डेनमार्क सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार कर रही है. इमीग्रेशन मंत्री मोर्टन बोडस्कोव का कहना है कि अजान डेनमार्क की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा नहीं है. हालांकि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, इसलिए सरकार कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 26, 2026 12:24:19 PM IST

डेनमार्क में धार्मिक स्वतंत्रता पर नई चर्चा
डेनमार्क में धार्मिक स्वतंत्रता पर नई चर्चा


Denmark Azaan Ban: यूरोप में प्रवासन और सांस्कृतिक पहचान को लेकर चल रही बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. मुस्लिम आबादी और धार्मिक गतिविधियों को लेकर कई देशों में पहले से ही चर्चाएं जारी हैं, और अब डेनमार्क भी इस बहस के केंद्र में आ गया है. डेनमार्क सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए दी जाने वाली अजान पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव ने धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और प्रवासन नीति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है.

डेनमार्क की पहचान का हिस्सा नहीं है अजान” : मंत्री

डेनमार्क के इमीग्रेशन मामलों के मंत्री मोर्टन बोडस्कोव ने कहा है कि देश की छतों के ऊपर अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए. उनका मानना है कि सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान डेनमार्क की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वे किसी यूरोपीय शहर के बजाय इस्लामाबाद जैसे किसी शहर में पहुंच गए हैं. बोडस्कोव के अनुसार सरकार फिलहाल यह कानूनी जांच कर रही है कि क्या ऐसा प्रतिबंध संविधान के दायरे में रहकर लागू किया जा सकता है.

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धार्मिक स्वतंत्रता बन सकती है सबसे बड़ी चुनौती

हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस प्रस्ताव के सामने सबसे बड़ी बाधा डेनमार्क का संविधान है. संविधान नागरिकों को सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है. ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित कानून धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन न करे. कानूनी विशेषज्ञों की राय ली जा रही है और यह देखा जा रहा है कि यदि कानून बनाया जाता है तो वह अदालत में कानूनी चुनौती का सामना कर पाएगा या नहीं.

पहले भी धार्मिक मुद्दों पर चर्चा में रहा है डेनमार्क

डेनमार्क में धार्मिक गतिविधियों को लेकर बहस कोई नई बात नहीं है. राजधानी कोपेनहेगन सहित कई क्षेत्रों में स्थानीय शोर नियंत्रण नियमों के कारण पहले से ही लाउडस्पीकर पर अजान को सीमित किया गया है. इसके अलावा वर्ष 2023 में डेनमार्क सरकार ने धार्मिक ग्रंथों के अपमान को रोकने के लिए कानून बनाया था. यह कदम उस समय उठाया गया था जब कुरान जलाने की घटनाओं को लेकर कई मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी.

2.7 लाख मुस्लिम आबादी पर पड़ सकता है असर

डेनमार्क में लगभग 2.7 लाख मुस्लिम रहते हैं और देशभर में करीब 100 मस्जिदें हैं. ऐसे में अजान पर संभावित प्रतिबंध को मुस्लिम समुदाय से जुड़े एक बड़े नीतिगत फैसले के रूप में देखा जा रहा है. यदि यह प्रस्ताव कानून का रूप लेता है तो इसका सीधा असर मस्जिदों में होने वाली सार्वजनिक धार्मिक घोषणाओं पर पड़ सकता है.

यूरोप में क्यों तेज हो रही है पहचान की राजनीति?

हाल के वर्षों में यूरोप के कई देशों में बड़े पैमाने पर प्रवासन, हिजाब, धार्मिक प्रतीकों और सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों को लेकर बहस तेज हुई है. दक्षिणपंथी और इमीग्रेशन विरोधी दल लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि अनियंत्रित प्रवासन यूरोप की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित कर रहा है. डेनमार्क की वर्तमान सरकार पहले भी अपनी सख्त प्रवासन नीतियों के कारण चर्चा में रही है. हाल ही में मंत्री बोडस्कोव ने सोशल मीडिया पर कहा था कि जो विदेशी कानूनी रूप से डेनमार्क में रहने के पात्र नहीं हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस भेजा जाएगा.

फैसला चाहे जो हो, बहस लंबी चलेगी

डेनमार्क सरकार अजान पर प्रतिबंध को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इसे लागू करने का रास्ता आसान नहीं दिख रहा. धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी. आने वाले समय में यह मुद्दा केवल डेनमार्क ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में धर्म, प्रवासन और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी बहस को और तेज कर सकता है.

Tags: denmark azaan bandenmark mosque azaan
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