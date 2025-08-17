Home > विदेश > ना हमास ना ईरान…नेतन्याहू के पुलिस ने यहूदियों के साथ किया ऐसा घटिया काम, देख दंग रह गए लोग, देश भर में हड़कंप

Israel protest:  पुलिस ने राजधानी की ओर जाने वाली एक बड़ी सुरंग में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, फिर उन्हें धक्का देकर शहर में घुसने से रोक दिया।

Published: August 17, 2025 17:03:27 IST

Israel protest: इज़राइल की सड़कों पर हज़ारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बंधकों को लेकर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गाज़ा में जारी इज़राइली कार्रवाई बंधकों की जान को ख़तरे में डाल रही है। प्रदर्शनकारियों की माँग है कि नेतन्याहू सरकार युद्धविराम के ज़रिए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करे। रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने अब तक यरुशलम समेत इज़राइल के विभिन्न शहरों से 25 प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया है।

प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार

पुलिस ने राजधानी की ओर जाने वाली एक बड़ी सुरंग में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, फिर उन्हें धक्का देकर शहर में घुसने से रोक दिया। अब विरोध प्रदर्शन रूट 16 से होते हुए अज़्ज़ा स्ट्रीट की ओर बढ़ रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री का आवास स्थित है। पुलिस के बल प्रयोग के बाद भी लोग रुकते नहीं दिख रहे हैं। सुरंग के बाहर सड़क किनारे हिरासत में लिए गए एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “मुझे गिरफ़्तार कर लो, लेकिन विरोध आंदोलन जारी रहेगा।”

यह प्रर्दशन गाजा में कैद बंधकों की रिहाई के लिए देश भर में हो रहे हैं।  तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर पर एक दिन के विरोध प्रदर्शन के दौरान रिहा हुए एक बंधक अर्बेल येहुद ने लोगों से कहा, “मैं खुद जानता हूँ कि बंदी होना कैसा होता है। मैं जानता हूँ कि सैन्य दबाव बंधकों को वापस नहीं लाता, बल्कि उन्हें मार देता है। उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका बिना किसी खेल के, तुरंत समझौता करना है।”

25 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि उन्होंने आज सुबह देश भर में 25 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियाँ युद्धविराम समझौते और युद्ध की समाप्ति की माँग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों और सड़क जाम के बीच हुईं। ये विरोध प्रदर्शन इज़राइली कैबिनेट द्वारा गाज़ा पर पूर्ण कब्ज़ा करने के आदेश के बाद शुरू हुए और जल्द से जल्द एक समझौते और बंधकों की रिहाई की माँग कर रहे हैं।

