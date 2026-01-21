Davos 2026: डोनाल्ड ट्रंप ने किन भारतीय बिज़नेस लीडर्स को किया इनवाइट? यहां देखें टॉप भारतीय CEOs की पूरी लिस्ट

Davos 2026 Indian CEOs: जब ग्लोबल लीडर्स और बिज़नेस दिग्गज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के लिए स्विस आल्प्स में इकट्ठा हो रहे हैं, तो भारत में एक सवाल पर खास ध्यान गया है – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन भारतीय कॉर्पोरेट लीडर्स को इनवाइट किया है? चलिए जान लेते हैं.

ट्रंप, जो छह साल में पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने बुधवार को दावोस में अपने खास भाषण के बाद एक प्राइवेट रिसेप्शन के लिए ग्लोबल बिज़नेस के कुछ चुनिंदा दिग्गजों को इनवाइट किया है. इनमें भारत के सात सबसे प्रभावशाली कॉर्पोरेट लीडर्स शामिल हैं, जो ग्लोबल बिज़नेस और जियोपॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते महत्व को दिखाता है.

ट्रंप का दावोस रिसेप्शन भारत के लिए क्यों मायने रखता है?

ट्रंप की मौजूदगी इस साल के दावोस एजेंडा पर हावी रही है, अक्सर ग्लोबल ट्रेड, टैरिफ और ग्रीनलैंड पर उनकी विवादित टिप्पणियों के कारण तय चर्चाओं पर भारी पड़ रही है. इस बैकग्राउंड में, भारतीय बिज़नेस लीडर्स को मिले इनविटेशन ने दिलचस्पी जगाई है, क्योंकि यह ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत पर वाशिंगटन के फोकस का संकेत देता है.

यह रिसेप्शन ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप से फाइनेंस, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर के टॉप CEO के साथ अनौपचारिक बैठकें करने की उम्मीद है, हालांकि इन मुलाकातों का आधिकारिक एजेंडा अभी साफ नहीं है.

यहां उन सात भारतीय कॉर्पोरेट लीडर्स के नाम हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भाषण के बाद उनके द्वारा होस्ट किए गए रिसेप्शन में इनवाइट किया गया है:

ट्रंप के दावोस रिसेप्शन में टॉप भारतीय बिज़नेस लीडर्स-

नटराजन चंद्रशेखरन – चेयरमैन, टाटा संस

अनीश शाह – ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव, महिंद्रा ग्रुप

सुनील भारती मित्तल – चेयरमैन, भारती एंटरप्राइजेज

सलिल एस. पारेख – चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंफोसिस

श्रीनि पल्लिया – चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विप्रो

संजीव बजाज – चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, बजाज फिनसर्व

हरि एस. भरतिया – फाउंडर और को-चेयरमैन, जुबिलेंट भरतिया ग्रुप

ये लीडर्स मैन्युफैक्चरिंग, IT सर्विसेज़, टेलीकॉम, फाइनेंस और फार्मास्यूटिकल्स सहित कई तरह के सेक्टर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भारत के अलग-अलग आर्थिक प्रभाव को दिखाता है.

ये भारतीय लीडर्स क्यों खास हैं?

इनवाइट किए गए CEO ऐसी कंपनियों का नेतृत्व करते हैं जिनकी ग्लोबल मौजूदगी काफी ज़्यादा है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में. टाटा ग्रुप, इंफोसिस, विप्रो, महिंद्रा और भारती जैसी कंपनियों के US के साथ गहरे बिज़नेस संबंध हैं, जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज़, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और फाइनेंशियल मार्केट तक फैले हुए हैं. ट्रम्प के रिसेप्शन में उनकी मौजूदगी भारतीय कॉर्पोरेट्स को ऐसे समय में ग्लोबल फ़ैसले लेने वालों के सीधे संपर्क में लाती है, जब ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ और सप्लाई-चेन में बदलाव हो रहे हैं.

ट्रंप का दावोस दौरा और ग्लोबल फोकस

ट्रंप की दावोस वापसी ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ी हुई है. उनके हालिया पॉलिसी कदम और बयान – जिसमें टैरिफ और नेशनल सिक्योरिटी पर उनका रुख शामिल है – ने यूरोप और उससे बाहर भी बहस छेड़ दी है. नतीजतन, फोरम में कई चर्चाएं इस बात पर केंद्रित हैं कि ट्रम्प की नीतियां ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो को कैसे नया आकार दे सकती हैं.

आयोजकों का कहना है कि इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 130 से ज़्यादा देशों के 3,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 64 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल हैं, और भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मज़बूत मौजूदगी है.

दावोस में भारत की मौजूदगी क्यों है महत्वपूर्ण?

दावोस में भारत की मज़बूत उपस्थिति ग्लोबल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है. भारतीय CEO हाई-लेवल ग्लोबल चर्चाओं में ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहे हैं, और अमेरिकी नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत भविष्य में टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में सहयोग को प्रभावित कर सकती है.