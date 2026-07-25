Damanpreet Kaur Death Mystery: कनाडा में दमनप्रीत कौर की आखिर कैसे और क्यों गई जान, लव पार्टनर जल्द खोलेगा राज़

कनाडा पुलिस ने 22 वर्षीय भारतीय व्यक्ति पर अपनी 23 वर्षीय पार्टनर दमनप्रीत कौर की मौत के मामले में ‘सेकेंड-डिग्री मर्डर’ (गैर-नियोजित हत्या) का आरोप लगाया है. दमनप्रीत कौर पंजाब के लुधियाना ज़िले के समराला की रहने वाली थीं. उन्हें अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमोंटन के एक घर में बेहोश और घायल हालत में पाया गया था और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई.

एडमोंटन पुलिस सर्विस (EPS) ने बताया कि अधिकारियों को 9 जुलाई, 2026 को शाम करीब 6:44 बजे दक्षिण-पूर्वी एडमोंटन के सिल्वरबेरी इलाके में एक घर से कॉल मिली थी, जिसमें संदिग्ध चोटों के साथ एक महिला के बेहोश होने की सूचना दी गई थी. पुलिस ने कहा कि इसके कुछ ही देर बाद एक वयस्क पुरुष को हिरासत में ले लिया गया.

हत्या के कुछ दिनों बाद गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि दमनप्रीत कौर को जानलेवा चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहां 12 जुलाई को उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, एडमोंटन मेडिकल एक्जामिनर ऑफिस ने 14 जुलाई को पोस्टमार्टम किया और पाया कि मौत की वजह हत्या (homicide) थी. 23 जुलाई को जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि मौत गला घोंटने से हुई थी. उन्होंने कहा कि जांच के कारणों से यह जानकारी पहले नहीं दी गई थी.

हत्या की वजह की हो रही जांच

EPS ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि रितीश कुमार को बुधवार (22 जुलाई, 2026) को गिरफ्तार किया गया और उन पर सेकंड-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया. विभाग ने आगे कहा कि इस मौत को ‘इंटिमेट पार्टनर होमिसाइड’ (पार्टनर द्वारा की गई हत्या) माना जा रहा है. पुलिस फिलहाल किसी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं कर रही है. कनाडा में ‘इंटिमेट पार्टनर होमिसाइड’ शब्द का इस्तेमाल मौजूदा या पूर्व रोमांटिक पार्टनर द्वारा की गई हत्या के लिए किया जाता है, चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो. हत्या की वजह क्या थी?

पुलिस ने दमनप्रीत कौर की मौत की वजह या किसी संभावित मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि 9 जुलाई को हिरासत में लिया गया व्यक्ति रितीश कुमार ही था या नहीं, जिसे लगभग दो सप्ताह बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था. रितीश कुमार के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई.

स्थानीय भी मौत से दुखी

स्थानीय ब्रॉडकास्टर सिटीन्यूज़ ने बताया कि पड़ोसियों के अनुसार,दमनप्रीत कौर कौर और नितीश कुमार सिल्वरबेरी रोड पर एक बेसमेंट सुइट में साथ रह रहे थे. एडमोंटन के पंजाबी समुदाय के लोगों ने कौर को मिलनसार बताया और कहा कि उनकी मौत से स्थानीय समुदाय सदमे में है. समुदाय के सदस्य गुलज़ार सिंह निर्माण ने सिटीन्यूज़ को बताया कि उन्होंने भारत में कौर के पिता से बात की थी, जो इस नुकसान से बहुत दुखी थे.

शव लाने में होगा बहुत खर्च

इसके अलावा दमनप्रीत कौर के शव को भारत वापस लाने और अंतिम संस्कार से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए एक GoFundMe अभियान शुरू किया गया है. फंडरेज़र में कहा गया है कि इस दुखद समय में परिवार के लिए अंतरराष्ट्रीय परिवहन, कागजी कार्रवाई और अंतिम संस्कार की व्यवस्था का खर्च उठाना बहुत मुश्किल है. अभियान में कहा गया है कि इस पैसे का इस्तेमाल कौर के शव को भारत लाने के लिए किया जाएगा ताकि उनका परिवार अंतिम संस्कार कर सके.