अंधेरे में डूबा ये देश, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म’; खुद देश के एनर्जी मिनिस्टर ने हाथ किए खड़े

Cuba Power Crisis: ईरान-US युद्ध के बीच कई देश तेल की कमी से जूझ रहे हैं. कई देशों में कीमतें बढ़ गई हैं, और राशनिंग और वर्क-फ़्रॉम-होम जैसे नियम लागू होने लगे हैं. इस अफ़रा-तफ़री के बीच, एक देश में पेट्रोल और डीज़ल पूरी तरह खत्म हो गया है. यह देश 22 घंटे से पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है, और हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार ने हार मान ली है. यह देश क्यूबा है, जो पहले से ही US की वजह से कमज़ोर था और अब मिडिल ईस्ट के हालात ने उसे पूरी तरह घुटनों पर ला दिया है.

पेट्रोल और डीज़ल का स्टॉक खत्म

क्यूबा इस समय मुसीबतों के ऐसे पहाड़ का सामना कर रहा है कि पूरा देश पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है. क्यूबा ने पिछले कुछ दशकों में कई मुश्किलें देखी हैं, लेकिन इस एनर्जी संकट को सबसे गंभीर बताया जा रहा है. देश में पेट्रोल और डीज़ल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी रुक गई है. अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक, हर जगह अफ़रा-तफ़री है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ढह गया है. सबसे डरावनी बात यह है कि इस संकट का कोई अंत नहीं दिख रहा है.

मिनिस्टर ने जनता से लाइव क्या कहा?

जब क्यूबा के एनर्जी मिनिस्टर, विसेंट डे ला ओ लेवी, टीवी पर आए और कहा, “हमारे पास डीज़ल या फ्यूल ऑयल नहीं बचा है.” यह सुनकर पूरा देश हिल गया. सोचिए कि कोई ज़िम्मेदार मिनिस्टर सबके सामने यह कहे कि उनके पास कोई रिज़र्व नहीं है. इसका मतलब है कि गाड़ियां सड़कों पर फंस जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और पावर प्लांट बंद हो जाएंगे. ठीक यही अभी हो रहा है; पूरा नेशनल ग्रिड वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, और उतनी ही बिजली बना रहा है जितनी लोकल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सपोर्ट कर सकती है.