Home > विदेश > Pakistan News: CRYPTO को ‘हराम’ की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी, हूकूमत सकते में

Pakistan News: CRYPTO को ‘हराम’ की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी, हूकूमत सकते में

पाकिस्तान में एक इस्लामिक मौलवी ने एक फतवा जारी करके क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को शरिया कानून के तहत हराम बताया है. मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी ने पिछले हफ्ते कहा था कि स्टेबलकॉइन समेत क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग शरिया के तहत जायज़ नहीं है.

By: JP Yadav | Published: July 16, 2026 3:37:09 PM IST

CRYPTO को 'हराम' की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी
CRYPTO को 'हराम' की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी


Crypto News: पाकिस्तान में एक इस्लामिक मौलवी ने एक फतवा जारी करके क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को शरिया कानून के तहत हराम बताया है. मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी ने पिछले हफ्ते कहा था कि स्टेबलकॉइन समेत क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग शरिया के तहत जायज़ नहीं है, और कहा कि ऐसे एसेट्स इस्लामिक परिभाषा के मुताबिक दौलत या प्रॉपर्टी नहीं हैं.

उस्मानी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी, वर्चुअल करेंसी, टोकन और स्टेबलकॉइन जैसे शब्द सभी डिजिटल एसेट्स की एक ही कैटेगरी को बताते हैं, और कहा कि टर्मिनोलॉजी बदलने से शरिया कानून के तहत उनका धार्मिक स्टेटस नहीं बदलता है.

You Might Be Interested In

कौन है मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी?

ज्ञातव्य हैं कि, मुफ्ती मुहम्मद तकी उस्मानी बहरीन में मौजूद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (AAOIFI) के शरिया बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिसके स्टैंडर्ड्स को दुनिया भर में 200 से ज़्यादा इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं.

फतवे के बाद धार्मिक निवेशकों पर प्रभाव

हालांकि फतवा एक धार्मिक राय है, कानून नहीं, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने पैनिक सेलिंग के संकेतों को तुरंत नोटिस कर लिया. इससे कुछ जगहों पर बिकवाली हुई क्योंकि पाकिस्तान, भारत और UAE जैसे खास मार्केट में कुछ धार्मिक इन्वेस्टर्स ने अपनी डिजिटल होल्डिंग्स तुरंत बेच दीं हैं.
खास बात यह है कि रिटेल एक्टिविटी के हिसाब से पाकिस्तान खुद दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो मार्केट में से एक है. Chainalysis के मुताबिक, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, Binance के पाकिस्तान में करीब 70 लाख यूज़र हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो मार्केट है और इसकी कीमत $1.5 बिलियन है. लोगों ने ET Tech को बताया कि भारत का क्रिप्टो मार्केट करीब $2.5 बिलियन का है, जबकि UAE का करीब $1.5 बिलियन का है.

पाकिस्तानी हुकुमत क्रिप्टों का रहा है पक्षधर

गौरतलब हैं कि पाकिस्तानी हूकूमत हमेशा से ही क्रिप्टों के साथ जुड़ी रही हैं. यह नया डेवलपमेंट तब हुआ है जब पाकिस्तानी सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग को तेज़ करने का लक्ष्य बना रही है, और एक रीजनल क्रिप्टो हब बनने की उम्मीद कर रही है. अप्रैल 2025 में, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रंप परिवार का ज़्यादातर मालिकाना हक वाला डीसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, ने देश में ब्लॉकचेन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक लेटर ऑफ़ इंटेंट पर साइन किया था.

 काउंसिल, जिसे बिनांस के पूर्व चीफ़ चांगपेंग झाओ ने सलाह दी थी, ने पाकिस्तान को “साउथ एशिया की क्रिप्टो कैपिटल” के तौर पर बनाने के प्लान की रूपरेखा बताई है, जो UAE जैसे रीजनल मार्केट के साथ मुकाबला करेगा. उन्होंने आगे कहा, “पाकिस्तान के पास शरिया-कम्प्लायंट डिजिटल फाइनेंस में दुनिया को लीड करने का मौका है, और यह लीडरशिप हमारे स्कॉलर्स के साथ मिलकर बनाई जानी चाहिए.

Tags: Pakistan News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026

90 के दशक में गोविंदा की 8 सुपरहिट फिल्में

July 15, 2026

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026
Pakistan News: CRYPTO को ‘हराम’ की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी, हूकूमत सकते में

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pakistan News: CRYPTO को ‘हराम’ की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी, हूकूमत सकते में
Pakistan News: CRYPTO को ‘हराम’ की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी, हूकूमत सकते में
Pakistan News: CRYPTO को ‘हराम’ की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी, हूकूमत सकते में
Pakistan News: CRYPTO को ‘हराम’ की दौलत बताकर मौलवी ने किया फतवा जारी, हूकूमत सकते में