‘चुप रहो, शांत रहो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है’ महिलाओं-युवतियों से बनाए संबंध; 3 कॉल गर्ल को भी नहीं छोड़ा

इंग्लैंड की राजधानी लंदन से एक चौंकानी वाली जानकारी सामने आई है, जिसने जेल से छूटने बाद महिलाओं और युवतियों का शोषण किया. जेल से छूट इस कैदी ने 8 महीनों के दौरान 2 महिलाओं की हत्या की और तीसरी के साथ दुष्कर्म किया. सोमवार (29 जून, 2026) को कोर्ट को बताया गया कि महिलाओं/युवतियों के साथ बार-बार जबरन संबंध बनाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने दूसरी हत्या करने से पहले ही रिहा कर दिया था. 40 वर्षीय साइमन लेवी पर आरोप है कि उसने जुलाई 2018 से कई महिलाओं से संबंध बनाने की कोशिश की. इस दौरान उसने महिलाओं की हत्या यह सोचकर कर दी कि वह बच जाएगा?

कहा जाता है कि इस ‘सीरियल किलर’ ने पिछले साल लंदन में आठ महीनों के दौरान 3 कॉल गर्ल को भी अपना शिकार बनाया. बताया गया कि पिछले साल अप्रैल में हत्या के शक में लेवी की गिरफ्तारी के चार महीने बाद, इस दोषी इस अपराधी को रिहा कर दिया गया और उसने फिर हत्या कर दी. सोमवार को ओल्ड बेली में सुनवाई के दौरान पता चला कि आंशिक रूप से अंधे इस आरोपी पर ‘महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कई बार दोषसिद्धि’ हो चुकी है.

एक कॉल गर्ल का दबाकर की हत्या की कोशिश

साइमन लेवी पर जनवरी 2025 में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसका गला तब तक दबाने का आरोप है जब तक वह बेहोश नहीं हो गई. वहीं, 35 वर्षीय कॉल गर्ल ने पुलिस को बताया कि जब लेवी उस पर कूदा और उसकी कॉलरबोन (हंसली की हड्डी) तोड़ दी, तो उसे लगा कि वह मरने वाली है. उसने दावा किया कि लेवी ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसका दम घोंटने की कोशिश की और उसकी अंगुली उसके गले में डाल दी ताकि वह कोई आवाज़ न निकाल सके. साथ ही उससे कहा- ‘चुप रहो, शांत रहो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है.’ दो महीने बाद लेवी ने कथित तौर पर फिर हमला किया. 17 मार्च को दक्षिण-पूर्व लंदन के साउथवार्क में फ्लैटों के एक बंद पड़े ब्लॉक की सीढ़ियों पर कारमेंज़ा वालेंसिया-ट्रुजिलो का शव मिला.

यहां पर बता दें कि आरोपी वह व्यक्ति है जिसे महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए कई बार दोषी ठहराया जा चुका है. 30 सितंबर, 2021 को एक ट्रायल के बाद उसे 29 जुलाई 2018 को किए गए हमले और 26 अगस्त 2018 को किए गए पेनिट्रेशन (penetration) वाले हमले के लिए दोषी ठहराया गया था.