नई दिल्ली/ कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसारती जा रही है. एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे है. कोरोना मरीजों के लिए ये सबसे मुश्किल समय है. कोरोना महामारी के वजह से हमे एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी पड़ रही है, और जरूरतमंदों की मदद करना मुश्किल हो गया है. इसी के चलते ब्राजील में एक नर्स ने कोरोना से संक्रमित मरीजों की मदद करने के लिए नई तरकीब निकाली है. नर्स ने डिस्पोजेबल ग्लव्स लिए और उसमें गर्म पानी भर कर मरीज के दोनों हाथों के ऊपर बांध दिए जिससे मरीज को आर्टिफिशियल ह्यूमन टच मिल सके.

इसकी जानकारी गल्फ न्यूज के सादिक समीर भट्ट ने शेयर की है. उन्होंने इसकी तस्वीर इंटरनेट पर शेयर की ओर कैप्शन में लिखा कि ‘भगवान का हाथ, नर्स ने कोविड मरीजों को आइसोलेटेड वार्ड में राहत देने की कोशिश की, दो डिस्पोजेबल ग्लव्स, गर्म पानी से भरे, मरीज के हाथों में बंधे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम है’. इंटरनेट पर इस फोटो को कई लोग लाइक शेयर भी कर रहे है और नर्स की जमकर तारीफ कर रहे है.

‘The hand of God’ — nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is in! #MaskUp pic.twitter.com/HgVFwOtg2f

— Sadiq ‘Sameer’ Bhat (@sadiquiz) April 8, 2021