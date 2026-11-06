Russell Brand: ब्रिटेन के एक्टर रसेल ब्रांड ने मानी जवानी के दिनों गलती, जाना पड़ सकता है जेल

Comedian Russell Brand Found Guilty Of Assault : ब्रिटिश कॉमेडियन और अभिनेता रसेल ब्रांड को लंदन की कोर्ट ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के तीन मामलों में दोषी ठहराया है. सजा सुनाए जाने से पहले 51 वर्षीय ब्रांड को जमानत देने से इन्कार कर दिया गया है और जज ने संकेत दिया है कि उन्हें जेल की सजा हो सकती है. यह फैसला दो दशक से भी पुराने आरोपों पर चली सुनवाई के बाद आया है. 51 वर्षीय ब्रांड को दुष्कर्म के दो अन्य आरोपों और अश्लील हरकत करने की कोशिश के एक मामले से बरी कर दिया गया. उन्होंने सभी आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि उनके सभी यौन संबंध आपसी सहमति से थे. गुरुवार (05 नवंबर, 2026) को आए फैसले के बाद जज ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया और संकेत दिया कि उन्हें जेल की सजा होगी. सजा सुनाने के लिए सोमवार की तारीख तय की गई है. कभी मनोरंजन जगत की जानी-मानी हस्ती रहे ब्रांड का हॉलीवुड करियर भी काफी सफल रहा था.

रसेल ब्रांड यौन उत्पीड़न में भी दोषी करार

गुरुवार (5 नवंबर) को लंदन की साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने ब्रिटिश कॉमेडियन और अभिनेता रसेल ब्रांड को दुष्कर्म के एक मामले और यौन उत्पीड़न के तीन मामलों में दोषी ठहराया. ये आरोप 20 साल से भी पुराने हैं. 51 वर्षीय ब्रांड को दुष्कर्म के दो अन्य आरोपों और अश्लील हरकत करने की कोशिश के एक मामले से बरी कर दिया गया. फैसले के बाद जज जोएल बेनाथन ने ब्रांड को जमानत देने से इन्कार कर दिया और संकेत दिया कि उन्हें जेल की सजा सुनाई जाएगी. सजा सुनाने के लिए सोमवार की तारीख तय की गई है.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ब्रांड को एक बेरहम, चालाक और हेरफेर करने वाला यौन शिकारी बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रांड ने महिलाओं का शोषण करने के लिए अपनी सेलिब्रिटी हैसियत का इस्तेमाल किया और उनसे अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद की. भले ही वे इसके लिए तैयार थीं या नहीं? ब्रांड ने सभी आरोपों से इन्कार किया है. यह मानते हुए कि जवानी के दिनों में वह शारीरिक संबंधों को लेकर जुनूनी थे और उनका जीवन काफी अनियंत्रित (promiscuous) था. इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कभी भी किसी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया. उन्होंने इन कथित घटनाओं को आपसी सहमति से हुआ बताया. आरोप है रसेल 5000 लोगों के साथ सोए हैं, जिनमें महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल हैं.

कौन हैं कॉमेडियन

एसेक्स के ग्रेज़ में जन्मे रसेल ब्रांड 16 साल की उम्र में लंदन चले गए, जहां उन्होंने ‘इटालिया कोंटी स्टेज स्कूल’ में पढ़ाई की. हालांकि, एक साल बाद ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने छोटी जगहों पर स्टैंड-अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया. उन्हें बड़ा मौका साल 2000 में मिला, जब उन्हें MTV पर एक शो होस्ट करने का काम मिला. इसके बाद उन्होंने टीवी पर कई शो किए और काफी लोकप्रियता हासिल की, जिसमें चैनल 4 के ‘बिग ब्रदर’ से जुड़ा एक स्पिन-ऑफ शो भी शामिल था. वह ब्रिटिश रेडियो पर भी एक जाना-माना नाम बन गए, जहां उन्होंने BBC के लिए भी कई कार्यक्रम किए.

हॉलीवुड में भी किया काम

वर्ष 2008 में उनके करियर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब उन्होंने और ब्रॉडकास्टर जोनाथन रॉस ने एक रेडियो प्रोग्राम के दौरान अभिनेता एंड्रयू सैक्स को एक अश्लील वॉयसमेल भेजा. इस संदेश में यह दावा किया गया था कि ब्रांड ने सैक्स की पोती के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. इस घटना के बाद ब्रांड को BBC छोड़ना पड़ा. बाद में ब्रांड ने हॉलीवुड का रुख किया. 2011 में उनकी फिल्में ‘हॉप’ और ‘आर्थर’ US बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर रहीं. IMDb के अनुसार, पर्दे पर उनका आखिरी काम 2022 में आई फिल्म ‘डेथ ऑन द नाइल’ (अगाथा क्रिस्टी की कहानी पर आधारित) में था.

केटी पेरी के साथ रसेल ब्रांड की शादी

2010 में, ब्रांड ने अमेरिकी पॉप स्टार केटी पेरी से भारत के राजस्थान में एक पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की.। एक सुनवाई के दौरान. उन्होंने बताया कि इस शादी से उन्हें “बेहद शोहरत” मिली थी. हालांकि, 14 महीने बाद ही दोनों अलग हो गए.