Home > अजब गजब न्यूज > मोहल्ले में चुगली करके 67 साल की आंटी ने खरीद लिए 2 आलीशान घर; पति-पत्नी के अफेयर से पड़ोसी के झगड़े तक, लाखों में बिक रहा घर-घर का सीक्रेट!

मोहल्ले में चुगली करके 67 साल की आंटी ने खरीद लिए 2 आलीशान घर; पति-पत्नी के अफेयर से पड़ोसी के झगड़े तक, लाखों में बिक रहा घर-घर का सीक्रेट!

Colombian Gossip Woman Became Rich by Selling Gossips: कोलंबिया की 67 वर्षीय महिला ने मोहल्ले की चुगलियों और सीक्रेट्स को बेचने का ऐसा अनोखा बिजनेस शुरू किया है, जिससे उसने दो आलीशान घर खरीद लिए हैं. लोग उसे 'गॉसिप क्वीन' कहते हैं.

By: Kajal Jain | Published: September 13, 2026 2:47:10 PM IST

मोहल्ले में चुगली करके 67 साल की आंटी ने खरीद लिए 2 आलीशान घर; पति-पत्नी के अफेयर से पड़ोसी के झगड़े तक, लाखों में बेचती है घर-घर का सीक्रेट!
मोहल्ले में चुगली करके 67 साल की आंटी ने खरीद लिए 2 आलीशान घर; पति-पत्नी के अफेयर से पड़ोसी के झगड़े तक, लाखों में बेचती है घर-घर का सीक्रेट!


Colombian Gossip Woman Became Rich by Selling Gossips: कोलंबिया से एक ऐसी सनसनीखेज और दिमाग चकरा देने वाली खबर सामने आई है, जिसे पढ़कर आप भी कहेंगे कि भाई, टैलेंट हो तो ऐसा! कोलंबिया के क्विंडियो डिपार्टमेंट के आर्मेनिया शहर में रहने वाली 67 साल की मरियम (Myriam) नाम की एक महिला ने गपशप यानी चुगली करने की अपनी इस बुरी आदत को दुनिया का सबसे अनोखा और मालामाल करने वाला बिजनेस बना डाला है. मरियम खुद को गर्व से प्रोफेशनल ‘चिस्मोसा’ यानी महा-चुगली करने वाली बताती हैं. उनका यह काम कोई आम चुगली नहीं है, बल्कि वो मोहल्ले के लोगों के अफेयर, लड़ाई-झगड़े, सीक्रेट्स और पर्सनल मामलों की जासूसी करके इंपोर्टेंट बातों को ग्राहकों को बेचती हैं और इसके बदले तगड़ी रकम वसूलती हैं. मरियम का कहना है कि जब वो किसी से बात कर रही होती हैं, तब भी उनके कान एकदम खुले रहते हैं और वो आसपास की हर एक सुगबुगाहट को कैच कर लेती हैं. उनके घर के अंदर एक बकायदा ‘गॉसिप बोर्ड’ टंगा है, जिस पर मोहल्ले वालों की तस्वीरें, नोट्स और कांडों का पूरा कच्चा-चिट्ठा दर्ज है. इतना ही नहीं, वो इस सनसनीखेज बिजनेस के दम पर न सिर्फ अपना खर्च चलाती हैं, बल्कि दो आलीशान घर भी खरीद चुकी हैं! अपनी जासूसी के दम पर वो एक बड़े सीक्रेट को छिपाने के लिए एक बार में 70,000 से ज्यादा यानी 7,00,000 कोलंबियन पेसो तक वसूल चुकी हैं. आइए जानते हैं इस अनोखी गॉसिप क्वीन और उसके हैरान कर देने वाले कारनामों की पूरी दास्तान.

गॉसिप से तगड़ी कमाई, खड़े कर दिए 2 आलीशान घर

मरियम ने साबित कर दिया है कि अगर किसी काम को शिद्दत से किया जाए, तो चुगली जैसी चीज से भी करोड़ों की संपत्ति बनाई जा सकती है. इस 67 साल की महिला ने अपने इस अजीबोगरीब बिजनेस से इतनी कमाई की है कि उन्होंने अपने नाम दो-दो घर खरीद लिए हैं. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी तिजोरी और पिग्गी बैंक भी दिखाए, जो नोटों और सिक्कों से ठसाठस भरे हुए थे. मोहल्ले वाले भले ही उन पर प्राइवेसी में दखल देने का आरोप लगाते हों, लेकिन वही लोग सीक्रेट्स जानने के लिए बार-बार मरियम के पास लौटकर आते हैं.

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बिना प्रूफ के कोई बात नहीं बेचतीं ये ‘क्वीन ऑफ गॉसिप’

मरियम सिर्फ हवा में तीर नहीं चलातीं, बल्कि उनके पास हर एक गॉसिप का पक्का सबूत होता है. वो अपने पास एक डायरी रखती हैं, जिसमें मोहल्ले की छोटी-बड़ी हर खबर की नोटिंग होती है. उनके घर की दीवार पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लोगों की तस्वीरें और उनके कारनामों के नोट चिपके हैं. उनका दावा है कि वो बिना क्रॉस-चेक किए कोई भी खबर आगे नहीं बढ़ातीं, इसलिए लोग उन पर अंधा भरोसा करते हैं और उन्हें ‘द क्वीन ऑफ गॉसिप’ के नाम से जाना जाता है.

छोटी चुगली के कुछ हजार, तो पति-पत्नी के राज़ का 7 लाख का भाव!

मरियम के गॉसिप बेचने के रेट्स भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं हैं. मोहल्ले की छोटी-मोटी और आम खबरों के लिए वो ग्राहकों से 5,000 से 10,000 कोलंबियन पेसो चार्ज करती हैं. लेकिन जब मामला किसी के अवैध संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है, तो दाम आसमान छूने लगते हैं. मरियम ने खुद खुलासा किया था कि एक बार जब उन्होंने एक शख्स को उसकी पत्नी की गैरमौजूदगी में किसी और के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा, तो उस आदमी ने उन्हें मुंह बंद रखने के लिए पूरे 7,00,000 कोलंबियन पेसो यानी भारी-भरकम रकम दी थी!

कंप्टीशन से नहीं डरतीं, क्योंकि हर मोहल्ले में होती है एक आंटी

भले ही अब उनके मोहल्ले में कुछ लोगों ने उनकी नकल करके गॉसिप बेचने का बिजनेस कॉपी करने की कोशिश की हो, लेकिन मरियम को इस बात की कोई परवाह नहीं है. उनका मानना है कि इस दुनिया में गॉसिप कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि यह उनके खून में दौड़ती है. उनका तो यह तक कहना है कि- ‘हर इज्जतदार मोहल्ले में एक गॉसिप करने वाला होता है, और अगर आप नहीं जानते कि वो कौन है… तो समझ लीजिए कि वो चुगली करने वाले आप खुद ही हैं!’

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