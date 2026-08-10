Colombia Earthquake: 7.4 की तीव्रता से कांपी धरती, कोलंबिया में भूकंप से मचा हाहाकार; दर्जनों इमारतें जमींदोज, कई लोगों की गई जान

Colombia Earthquake: दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई. पश्चिमी कोलंबिया के कई शहरों में इमारते ढह गईं, लोग मलबे में फंस गए और बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर खाली कर राजधानी बोगोटा तक जाना पड़ा. शुरुआती रिपोर्टों में कम से कम 20 लोगों की मौत और दर्जनों लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

US जियोलॉजिकल सर्वे और कोलंबिया के काउंटरपार्ट ने बताया कि भूकंप का सेंटर सैन जोस डेल पाल्मार में था, जो बोगोटा से लगभग 250 मील (400 किलोमीटर) पश्चिम में चोको इलाके में लगभग 4,800 लोगों का एक समुदाय है. USGS ने कहा कि यह 66 मील (107 किलोमीटर) की गहराई पर आया.

भूकंप पड़ोसी इक्वाडोर में भी महसूस किया गया

पश्चिमी शहर परेरा में 7.4 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई, इसके मेयर मौरिसियो सालाजार ने कहा, और कहा कि भूकंप के कारण कम से कम 20 इमारतें गिर गईं. पड़ोसी चोको प्रांत में भूकंप का केंद्र होने के बाद सालाजार ने काराकोल रेडियो को बताया, स्थिति गंभीर है.

चोको की गवर्नर नूबिया कॉर्डोबा ने सोशल मीडिया पर कहा कि लगभग 130,000 लोगों की आबादी वाले क्विब्डो शहर की क्षेत्रीय राजधानी में लोग घायल हुए हैं और इमारतों को गंभीर नुकसान हुआ है. उन्होंने और जानकारी नहीं दी.

लोग कम से कम 19 इमारतों में फंसे हुए थे जो गिर गई

बोगोटा से लगभग 190 मील (300 किलोमीटर) पश्चिम में स्थित शहर मैनिज़ेल्स में, नियो-गॉथिक कैथेड्रल का एक टावर गिर गया और नेव पर गिर गया. 2 मिलियन लोगों की आबादी वाले कैली शहर में, मेयर एलेजांद्रो एडर ने कहा कि लोग कम से कम 19 इमारतों में फंसे हुए थे जो गिर गई थीं.

छोटे भूकंप, जिन्हें टेम्बलोरेस कहा जाता है, मध्य और पश्चिमी कोलंबिया में आम हैं, लेकिन 6.0 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा वाले कम आते हैं. 1999 में, आर्मेनिया शहर के पास 6.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप में 1,100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.

नए प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी के लिए सरकार के रिस्पॉन्स की ज़िम्मेदारी उन्होंने खुद संभाली

कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट एबेलार्डो डे ला एस्प्रीएला ने सोमवार को कहा कि देश में आए भूकंप के बाद सैन होज़े डेल पाल्मार में इमरजेंसी के लिए सरकार के रिस्पॉन्स की ज़िम्मेदारी उन्होंने खुद संभाली थी.

उन्होंने कहा आप अकेले नहीं हैं. सरकार मौजूद है और एक्शन ले रही है. यह भूकंप जून के आखिर में वेनेजुएला में आए लगातार दो 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड के भूकंपों के बाद आया है. उन भूकंपों में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई थीं और 5,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.