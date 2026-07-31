कौन है वो शख्स जिसने बनाई कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान? शहबाज मुनीर के छूटे पसीने; पूरे देश में मचा हड़कंप

Cockroach Party Pakistan: भारत में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की तरह ही, पाकिस्तान में भी एक नया ऑनलाइन पॉलिटिकल ग्रुप तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है. कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान (CPP) नाम के इस प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर अपनी जगह बना ली है. इंस्टाग्राम पर इसके 112,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और यह खुद को करप्शन, नेपोटिज़्म और प्रिविलेज्ड पॉलिटिक्स के खिलाफ युवाओं की आवाज़ बताता है. मिली जानकारी के मुताबिक, यह पहल न्यूयॉर्क में पढ़ रहे सलमान तरार ने शुरू की थी. इंस्टाग्राम के मुताबिक, यह अकाउंट मई में बनाया गया था, कहा जाता है कि यह कनाडा से ऑपरेट होता है, और इसी महीने इसे वेरिफाई किया गया था.

यह किन मुद्दों के लिए लड़ने का दावा करता है?

कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान का कहना है कि उसका मकसद पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना है. इसके मैनिफेस्टो में बताए गए मुख्य मुद्दे हैं:

करप्शन के खिलाफ एक्शन.

नेपोटिज़्म और प्रिविलेज्ड पॉलिटिक्स का विरोध.

रोज़गार के मौके बढ़ाना.

एजुकेशन सिस्टम में सुधार.

एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करना.

पानी की कमी से निपटना.

इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी.

पार्टी का दावा है कि पाकिस्तान उसके लोगों का है, भ्रष्ट माफियाओं का नहीं, और यह आंदोलन उसके लोगों, खासकर युवाओं और आम नागरिकों की आवाज़ है. यह ग्रुप सोशल मीडिया पर रेगुलर पोस्ट कर रहा है. इसके पोस्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoK) में हो रहे ज़ुल्म और वहां रहने वाले लोगों की दिक्कतों को भी दिखाते हैं. हाल ही में, पार्टी ने अपने संगठन में अलग-अलग पदों के लिए एप्लीकेशन भी मंगाए थे.

पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों की चुनौती

जब भारत में CJP के प्रदर्शन हो रहे थे, तो पाकिस्तान में युवाओं के रिएक्शन भी आ रहे थे. कई युवाओं ने कहा कि भारत में डेमोक्रेटिक माहौल ऐसे पॉलिटिकल या मज़ाकिया कैंपेन की इजाज़त देता है, लेकिन वे पाकिस्तान में ऐसा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं. पाकिस्तान में ऐसा करना रिस्की हो सकता है, और विरोध करने वालों को कानूनी कार्रवाई या दूसरे गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ सकता है. ये कमेंट्स सोशल मीडिया पर ज़ाहिर की गई निजी राय हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से पॉपुलर होने के बावजूद, कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान के असली सपोर्ट बेस की अभी भी कोई साफ़ तस्वीर नहीं है और क्या यह भविष्य में एक फॉर्मल पॉलिटिकल ताकत बन पाएगी.