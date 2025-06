Israel Iran War : आसमान से हो रही मिसाइलों की बारिश, नीचे लोग कर रहे नाच-गाना…इजराइल ईरान जंग का हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने

Lebanon Rooftop Party Video : मीडिल ईस्ट की दो बड़ी सैन्य ताकतों ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त इतिहास का सबसे भीषण टकराव चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन्स और मिसाइलों से बारिश कर रहे हैं। इंटरनेट पर इन हमलों के कई सारे वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं।

ज्यादातर वीडियो में लोग डर के मारे इधर-उधर भारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक वीडियो ऐसा भी है जहां पर आसमान से बम बरस रहे हैं और नीचे लोग गानों का आनंद ले रहे हैं।

एक्स पर वायरल हुए एक वीडियो में, एक संगीतकार को होटल की छत से सैक्सोफोन बजाते हुए देखा गया, जबकि मेहमान अपने फोन पर मिसाइल हमलों को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी सीटों से उठ गए। एक डीजे ने संगीत बजाना जारी रखा, जबकि दो देशों के बीच घातक गोलीबारी हुई। दावा किया जा रहा है कि ये लेबनान का वीडियो है। उसके ऑन-स्क्रीन कैप्शन में लिखा था, इस बीच लेबनान में।

🎷 Rooftop in Beirut as Missiles Fly South – 14 June 2025

While a saxophonist plays at a Beirut rooftop bar, guests watch Iranian missiles streaking across the sky toward Israel. Filmed by @ramy.akl, the surreal moment captures Lebanon’s eerie calm amid regional chaos. pic.twitter.com/EpxD9Wzt0p

— Thinking Humanity (@ThinkingHumanit) June 15, 2025