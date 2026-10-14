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CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

CJP Protest: मैरी मिलबेन ने युवा देशभक्तों से अपील की कि वे पार्टी की उस "विनाशकारी सोच" के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं जिसे उन्होंने ऐसा बताया था।

By: JP Yadav | Published: October 14, 2026 1:02:58 PM IST

CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा


अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करने वाले डोनर्स ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) को फ़ंडिंग कर रहे हैं. उन्होंने युवा भारतीयों से एकजुट होने और इस संगठन के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की. मैरी मिलबेन ने X पर एक पोस्ट में अभिजीत दिपके और CJP का ज़िक्र करते हुए लिखा- ‘भारत के सभी प्यारे युवा देशभक्तों: यह चुप रहने का समय नहीं है.’ उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिका में उन डोनर्स से फ़ंडिंग मिल रही है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व में आपके भविष्य के ख़िलाफ़ हैं. 

नहीं झुकेंगे पीएम मोदी

उन्होंने लिखा- ‘मेरे युवा देशभक्तों, डरो मत. आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 साल तक भारत की सेवा की है. 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर और लगातार तीन बार चुने गए हैं. वे मेरे देश की विनाशकारी ताक़तों के आगे नहीं झुकेंगे. 

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उनकी पूरी पोस्ट यहां पढ़ें

मिलबेन ने आगे आरोप लगाया कि डोनर्स दुनिया भर में कंज़र्वेटिव नेताओं को निशाना बनाने का एक पैटर्न अपनाते हैं. उन्होंने लिखा- ‘देश से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसने अमेरिका में पढ़ाई की हो, उसे कट्टरपंथी बनाएं, उसे वापस देश भेजें और अफ़रा-तफ़री और तबाही मचाने के लिए उसे फ़ंड दें. उन्होंने आगे कहा कि भले ही ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने देश के विकास और शासन-व्यवस्था पर असर डाला है.

भारत में एक नई आवाज़ की ज़रूरत बताते हुए मिलबेन ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत की धरती पर जन्मे, पले-बढ़े और शिक्षित लोग आगे आएं, एकजुट हों और ‘कॉकरोच पार्टी’ की विघटनकारी सोच के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करें. उन्होंने अपनी बात को इस अपील के साथ ख़त्म किया- ‘लोकतंत्र और आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमेशा एक जवाबी आंदोलन होना चाहिए। जागो, युवा देशभक्तों! जागो!’

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Tags: CJP Protesthome-hero-pos-3
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CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

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CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा