CJP प्रोटेस्ट का निकला विदेशी कनेक्शन ! मशहूर अमेरिकी सिंगर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करने वाले डोनर्स ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) को फ़ंडिंग कर रहे हैं. उन्होंने युवा भारतीयों से एकजुट होने और इस संगठन के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की. मैरी मिलबेन ने X पर एक पोस्ट में अभिजीत दिपके और CJP का ज़िक्र करते हुए लिखा- ‘भारत के सभी प्यारे युवा देशभक्तों: यह चुप रहने का समय नहीं है.’ उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिका में उन डोनर्स से फ़ंडिंग मिल रही है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व में आपके भविष्य के ख़िलाफ़ हैं.
नहीं झुकेंगे पीएम मोदी
उन्होंने लिखा- ‘मेरे युवा देशभक्तों, डरो मत. आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 साल तक भारत की सेवा की है. 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर और लगातार तीन बार चुने गए हैं. वे मेरे देश की विनाशकारी ताक़तों के आगे नहीं झुकेंगे.
उनकी पूरी पोस्ट यहां पढ़ें
मिलबेन ने आगे आरोप लगाया कि डोनर्स दुनिया भर में कंज़र्वेटिव नेताओं को निशाना बनाने का एक पैटर्न अपनाते हैं. उन्होंने लिखा- ‘देश से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसने अमेरिका में पढ़ाई की हो, उसे कट्टरपंथी बनाएं, उसे वापस देश भेजें और अफ़रा-तफ़री और तबाही मचाने के लिए उसे फ़ंड दें. उन्होंने आगे कहा कि भले ही ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने देश के विकास और शासन-व्यवस्था पर असर डाला है.
To all the beautiful young patriots in India: This is not the time to be silent. @abhijeet_dipke and the @Cockroachisback are being funded by donors in the U.S. who are against Prime Minister @NarendraModi and your future under his leadership. Do not fear, my young patriots. Your Prime Minister, who has served India for 25 years, 12 years as Prime Minister, elected three consecutive terms, is not going to bow to disruptive forces from my country. And these select donors have a pattern globally – target conservative global leaders, find an U.S. educated person from the country, radicalize them, send them back to the country, and fund them to start chaos and destruction. None of them have been successful but have impacted the development and governance of the country. It is time for a new voice in #India, born, raised, educated on the soil of India, to RISE UP, organize, and peacefully protest the disruptive spirit of the Cockroach Party. There should always be a counter movement to uphold democracy and freedom. Rise up, young patriots! Rise up!
— Mary Millben (@MaryMillben) October 14, 2026
भारत में एक नई आवाज़ की ज़रूरत बताते हुए मिलबेन ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत की धरती पर जन्मे, पले-बढ़े और शिक्षित लोग आगे आएं, एकजुट हों और ‘कॉकरोच पार्टी’ की विघटनकारी सोच के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करें. उन्होंने अपनी बात को इस अपील के साथ ख़त्म किया- ‘लोकतंत्र और आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमेशा एक जवाबी आंदोलन होना चाहिए। जागो, युवा देशभक्तों! जागो!’
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