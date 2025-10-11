इस देश बीमार में बुजुर्गों के सामने महिला स्टाफ से करवाया जाता है ये गंदा काम, वजह जान दंग रह जाएंगे!
इस देश बीमार में बुजुर्गों के सामने महिला स्टाफ से करवाया जाता है ये गंदा काम, वजह जान दंग रह जाएंगे!

इस देश बीमार में बुजुर्गों के सामने महिला स्टाफ से करवाया जाता है ये गंदा काम, वजह जान दंग रह जाएंगे!

Chinese Nursing Home: उत्तरी चीन के एक नर्सिंग होम का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कर्मचारी बुज़ुर्ग मरीज़ों के सामने उत्तेजक नृत्य करती दिखाई दे रही है.

By: Ashish Rai | Published: October 11, 2025 3:36:27 PM IST

Chinese Nursing Home: उत्तरी चीन के एक नर्सिंग होम का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कर्मचारी बुज़ुर्ग मरीज़ों के सामने उत्तेजक नृत्य करती दिखाई दे रही है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, यह वीडियो 24 सितंबर को हेनान प्रांत के आन्यांग स्थित एक नर्सिंग होम के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया था. वीडियो में स्कूल यूनिफ़ॉर्म जैसे छोटे कपड़े और काले मोज़े पहने एक महिला एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के सामने अश्लील नृत्य करती दिखाई दे रही है. दावा किया गया कि यह नृत्य बुज़ुर्ग मरीज़ों को समय पर दवा लेने के लिए प्रोत्साहित करने का एक “नया तरीका” है.

वीडियो में विवादास्पद दृश्य

वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “हमारे निदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बुज़ुर्ग मरीज़ अपनी दवाएँ लेते रहें.” क्लिप में एक अन्य कर्मचारी भी एक बुज़ुर्ग मरीज़ को दवा देते हुए दिखाई दे रहा है. नर्सिंग होम की प्रोफ़ाइल में खुद को “90 के दशक की एक निदेशक द्वारा संचालित एक खुशहाल नर्सिंग होम” बताया गया है, जिसका उद्देश्य बुज़ुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है. हालाँकि, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो की आलोचना करते हुए इसे बुज़ुर्गों की गरिमा का अपमान बताया है. कई उपयोगकर्ताओं ने पूछा, “क्या अब नर्सिंग होम में इस तरह का मनोरंजन होगा?” जबकि कुछ ने इसे शर्मनाक और असंवेदनशील बताया.

प्रशासन का स्पष्टीकरण और बचाव

25 सितंबर को, नर्सिंग होम के निदेशक ने स्थानीय मीडिया को बताया कि वीडियो में दिख रही महिला एक कर्मचारी थी, न कि कोई पेशेवर डांसर. उन्होंने बताया कि नर्सिंग होम आमतौर पर बुज़ुर्गों को ताश खेलने, गाने या हल्के व्यायाम जैसी गतिविधियों में शामिल करते हैं. उन्होंने कहा कि इस नृत्य का उद्देश्य केवल माहौल को हल्का करना और उन्हें दवा लेने से मना करने से रोकना था. उन्होंने स्वीकार किया कि यह तरीका विवादास्पद था, लेकिन इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था.

वीडियो हटाने के बाद भी बहस जारी

बढ़ते विवाद के बाद, नर्सिंग होम ने अपना वीडियो हटा दिया. बताया गया कि संस्थान ने सोशल मीडिया से 100 से ज़्यादा ऐसे ही वीडियो हटा दिए हैं. हालाँकि, वीडियो हटाए जाने के बाद भी, चीनी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बहस जारी है. कुछ लोग इसे मनोरंजन का गलत तरीका बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना ​​है कि बुज़ुर्गों को खुश करने के लिए नए प्रयोग बुरे नहीं हैं, लेकिन शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए. इस घटना ने न केवल नर्सिंग होम की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि “देखभाल” के नाम पर मनोरंजन और अभद्रता के बीच कितनी पतली रेखा हो सकती है.

Tags: chinese nursing homedance in nursing homehome-hero-pos-8nursing homenursing home hires dancernursing home in china
इस देश बीमार में बुजुर्गों के सामने महिला स्टाफ से करवाया जाता है ये गंदा काम, वजह जान दंग रह जाएंगे!

