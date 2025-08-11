Home > विदेश > South China Sea: कमजोर देशों को सेना के दम पर डराने वाले चीन का बना मजाक, आपस में ही टकराए चीनी नौसेना के युद्धपोत…Video आया सामने

South China Sea: कमजोर देशों को सेना के दम पर डराने वाले चीन का बना मजाक, आपस में ही टकराए चीनी नौसेना के युद्धपोत…Video आया सामने

Chinese Navy Collision Video: फिलीपीन तटरक्षक बल ने सोमवार को घटना का एक नाटकीय वीडियो फुटेज जारी करते हुए बताया कि विवादित स्कारबोरो शोल के पास एक फिलीपीन गश्ती नौका का तेज़ गति से पीछा करते समय एक चीनी नौसेना का युद्धपोत अपने ही तटरक्षक बल के एक पोत से टकरा गया।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 11, 2025 21:50:13 IST

Chinese Navy Collision Video
Chinese Navy Collision Video

Chinese Navy Collision Video: फिलीपीन तटरक्षक बल ने सोमवार को घटना का एक नाटकीय वीडियो फुटेज जारी करते हुए बताया कि विवादित स्कारबोरो शोल के पास एक फिलीपीन गश्ती नौका का तेज़ गति से पीछा करते समय एक चीनी नौसेना का युद्धपोत अपने ही तटरक्षक बल के एक पोत से टकरा गया।

दक्षिण चीन सागर में हुई यह टक्कर उस समय हुई जब फिलीपीन तटरक्षक बल उस क्षेत्र में स्थानीय मछुआरों को सहायता पहुँचाने वाली नौकाओं की सुरक्षा कर रहा था।यह घटना विवादित जलक्षेत्र में चीन और फिलीपीन के बीच तनावपूर्ण टकरावों की श्रृंखला में नवीनतम है।

मनीला द्वारा जारी वीडियो में चीन के तटरक्षक बल के एक जहाज और 164 नंबर वाले एक बड़े नौसेना पोत के बीच ज़ोरदार टक्कर दिखाई दे रही है। बाद में तस्वीरों और अतिरिक्त फुटेज से पता चला कि तटरक्षक पोत के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुँचा है और उसका अगला हिस्सा अंदर की ओर मुड़ गया है।

आपस में टकराए चीनी युद्धपोत

फिलीपीन तटरक्षक प्रवक्ता कमोडोर जे टैरिएला ने बताया कि चीनी तटरक्षक जहाज, सीसीजी 3104, फिलिपिनो गश्ती पोत बीआरपी सुलुआन का तेज़ गति से पीछा कर रहा था, तभी अचानक स्टारबोर्ड की तरफ से उसका रुख बदल गया, जिससे वह पास में खड़े चीनी युद्धपोत से टकरा गया।

टैरिएला ने एक बयान में कहा, “इससे सीसीजी पोत के फोरकास्टल को काफी नुकसान पहुँचा, जिससे वह समुद्र में चलने लायक नहीं रहा।”

उन्होंने आगे बताया कि दुर्घटना से ठीक पहले क्षतिग्रस्त चीनी तटरक्षक पोत के आगे के डेक पर चालक दल के सदस्यों को देखा गया था। उन्होंने कहा, “हमें यकीन नहीं है कि वे टक्कर से पहले आगे मौजूद कर्मियों को बचा पाए या नहीं। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कर्मी अच्छी स्थिति में होंगे।”

टैरिएला ने बताया कि फिलीपीन की ओर से मदद की पेशकश के बावजूद, चीनी चालक दल ने “कोई प्रतिक्रिया नहीं दी”।

चीन के तटरक्षक ने टकराव की पुष्टि की, लेकिन टक्कर का जिक्र नहीं किया। एक प्रवक्ता ने कहा कि चीनी जहाजों ने फिलीपीन जहाजों पर नज़र रखने और उन्हें खदेड़ने के लिए “ज़रूरी कदम” उठाए, जिनमें “बाहर से दबाव डालना” और “रोकना” शामिल है।

चीन-फिलीपींस के बीच स्कारबोरो शोल को लेकर विवाद

दक्षिण चीन सागर में चट्टानों और चट्टानों की एक श्रृंखला, स्कारबोरो शोल, दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रही है। चीन ने 2012 में इस पर नियंत्रण कर लिया था, हालाँकि फिलीपींस का कहना है कि यह उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है।

फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनके देश के जहाज इस क्षेत्र में गश्त करते रहेंगे और मनीला के संप्रभु अधिकारों की रक्षा करेंगे।

टारियाला के अनुसार, इससे पहले टकराव में, बीआरपी सुलुआन पर कथित तौर पर चीनी तटरक्षक बल द्वारा पानी की बौछार की गई थी, लेकिन वह इससे सफलतापूर्वक बच निकलने में सफल रहा।

Gaza Conflict: इजरायली पीएम Netanyahu की लगातार बढ़ रही मुश्किलें, फ्रांस-ब्रिटेन के बाद अब ये देश देगा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता…गाजा को लेकर दुनिया भर…

Tags: China Philippine ConflictChinese Navy CollisionPhilippine Coast GuardScarborough Shoal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025

घर पर झट से तैयार करें तुलसी के पत्तों से...

August 10, 2025

बिल्ली के बारे 10 ऐसे मजेदार चीजें, जिसे सुन दंग...

August 10, 2025
South China Sea: कमजोर देशों को सेना के दम पर डराने वाले चीन का बना मजाक, आपस में ही टकराए चीनी नौसेना के युद्धपोत…Video आया सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

South China Sea: कमजोर देशों को सेना के दम पर डराने वाले चीन का बना मजाक, आपस में ही टकराए चीनी नौसेना के युद्धपोत…Video आया सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

South China Sea: कमजोर देशों को सेना के दम पर डराने वाले चीन का बना मजाक, आपस में ही टकराए चीनी नौसेना के युद्धपोत…Video आया सामने
South China Sea: कमजोर देशों को सेना के दम पर डराने वाले चीन का बना मजाक, आपस में ही टकराए चीनी नौसेना के युद्धपोत…Video आया सामने
South China Sea: कमजोर देशों को सेना के दम पर डराने वाले चीन का बना मजाक, आपस में ही टकराए चीनी नौसेना के युद्धपोत…Video आया सामने
South China Sea: कमजोर देशों को सेना के दम पर डराने वाले चीन का बना मजाक, आपस में ही टकराए चीनी नौसेना के युद्धपोत…Video आया सामने
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?