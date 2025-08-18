Home > विदेश > 19 अगस्त को पीएम मोदी के साथ मिलकर चीन के विदेश मंत्री करेंगे कुछ ऐसा, बेचैन हो उठेगा आसिम मुनीर, पूरे पाक में मच जाएगा हड़कंप

china foreign minister india visit:यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब 2020 में सीमा गतिरोध के बाद से सैन्य और कूटनीतिक वार्ता चल रही है। इसके अलावा, 2024 में, भारत और चीन लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आंशिक रूप से सहमत हुए थे।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 18, 2025 08:31:24 IST

China Foreign Minister India Visit: विदेश मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुँचेंगे। इस दौरान वे 19 अगस्त को शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर उनसे मुलाकात करेंगे। वांग यी के सोमवार शाम 4:15 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की उम्मीद है। आगमन के तुरंत बाद, वे द्विपक्षीय वार्ता के लिए हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

डोभाल से वार्ता

विदेश मंत्रालय के अनुसार, वांग यी, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और सीमा मुद्दे पर चीन के विशेष प्रतिनिधि भी हैं, इस तंत्र में अपने भारतीय समकक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ चर्चा करेंगे।

बयान में कहा गया है, “एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18-19 अगस्त 2025 को भारत का दौरा करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।”

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, भारत में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने X पर पोस्ट किया: “18 से 20 अगस्त तक, सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य, विदेश मंत्री और चीन-भारत सीमा प्रश्न पर चीन के विशेष प्रतिनिधि वांग यी भारत का दौरा करेंगे और भारतीय पक्ष के निमंत्रण पर सीमा प्रश्न पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की वार्ता करेंगे।”

भारत-चीन संबंध

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब 2020 में सीमा गतिरोध के बाद से सैन्य और कूटनीतिक वार्ता चल रही है। इसके अलावा, 2024 में, भारत और चीन लद्दाख में तनाव कम करने के लिए आंशिक रूप से सहमत हुए थे।

कैलाश-मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू 

इस साल की शुरुआत में, चीन ने कैलाश-मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की, जबकि भारत ने चीनी पर्यटकों को वीज़ा जारी करना फिर से शुरू कर दिया। दोनों देशों के पर्यवेक्षक वांग की यात्रा पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, जो संभावित रूप से संबंधों में सुधार का संकेत दे सकती है और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखने में मदद कर सकती है।

