Home > विदेश > भारत के बाद पाक पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग, कर दिया बड़ा ऐलान…जाने किस चीज को लेकर चीन ने इस्लामाबाद की तारीफ की है?

भारत के बाद पाक पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग, कर दिया बड़ा ऐलान…जाने किस चीज को लेकर चीन ने इस्लामाबाद की तारीफ की है?

China-Pak Relation: भारत की यात्रा करने के बाद अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पाक विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 22, 2025 07:55:06 IST

China-Pak Relation
China-Pak Relation

China-Pak Relation: भारत की यात्रा करने के बाद अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पाक विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की है।  गुरुवार (21 अगस्त) को हुई इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा 2.0 भी शामिल है। इससे कहीं न कहीं भारत की टेंशन बढ़ सकती हैं। 

गुरुवार (21 अगस्त) को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक में औद्योगिक, कृषि और खनन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई गई है। 

पाकिस्तान-चीन मित्रता क्षेत्रीय शांति के लिए महत्वपूर्ण – विदेश कार्यालय

विदेश कार्यालय (एफओ) ने कहा कि इस्लामाबाद में विदेश मंत्रियों के बीच छठे दौर की रणनीतिक वार्ता के दौरान, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर गहन विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा 2.0, व्यापार और आर्थिक संबंध, बहुपक्षीय सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध शामिल हैं।

विदेश कार्यालय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों ने पाकिस्तान-चीन संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

पाक और मजबूत करेगी चीन

वांग ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, पाकिस्तान की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए समर्थन व्यक्त किया और कहा कि दोनों पक्षों की वर्तमान प्राथमिकता सीपीईसी के उन्नत संस्करण का उच्च-गुणवत्तापूर्ण विकास है। वांग ने कहा कि दोनों देश ग्वादर बंदरगाह के विकास और संचालन में भी संयुक्त रूप से सहयोग करेंगे।

आतंक को लेकर पाक की तारीफ

इसके अलावा वांग ने उन्होंने कहा कि चीन आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान के अथक प्रयासों और अपार बलिदानों की सराहना करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पाकिस्तान का आतंकवाद-रोधी अभियान अंततः सफल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश आतंकवाद-रोधी और सुरक्षा सहयोग को और मज़बूत करने के लिए भी काम करेंगे।

Jaishankar-Putin Meet: रूस में एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से की गर्मजोशी से मुलाकात, Video देख अमेरिका में Trump को लग जाएगी मिर्ची…जाने इस बैठक…

Tags: chinaindiaIshaq Darpakistanwang yi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
भारत के बाद पाक पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग, कर दिया बड़ा ऐलान…जाने किस चीज को लेकर चीन ने इस्लामाबाद की तारीफ की है?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत के बाद पाक पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग, कर दिया बड़ा ऐलान…जाने किस चीज को लेकर चीन ने इस्लामाबाद की तारीफ की है?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत के बाद पाक पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग, कर दिया बड़ा ऐलान…जाने किस चीज को लेकर चीन ने इस्लामाबाद की तारीफ की है?
भारत के बाद पाक पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग, कर दिया बड़ा ऐलान…जाने किस चीज को लेकर चीन ने इस्लामाबाद की तारीफ की है?
भारत के बाद पाक पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग, कर दिया बड़ा ऐलान…जाने किस चीज को लेकर चीन ने इस्लामाबाद की तारीफ की है?
भारत के बाद पाक पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग, कर दिया बड़ा ऐलान…जाने किस चीज को लेकर चीन ने इस्लामाबाद की तारीफ की है?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?