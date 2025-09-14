100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की बात पर, ड्रैगन की ट्रंप को दो टूक, कहा – चीन जंग में…

China On Trump Tariffs : चीन ने शनिवार को वाशिंगटन पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वह न तो युद्ध की योजना बनाता है और न ही युद्धों में भाग लेता है. यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नाटो सहयोगियों पर मास्को पर शिकंजा कसने के लिए दबाव डालने के कुछ ही घंटों बाद आया है.

स्लोवेनिया की राजकीय यात्रा के दौरान बोलते हुए, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने आगाह किया कि संघर्ष वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और प्रतिबंध अक्सर उन्हें और बदतर बना देते हैं। उनकी यह टिप्पणी रूस के ऊर्जा व्यापार के खिलाफ समन्वित प्रयास की ट्रंप की नवीनतम अपील के जवाब में आई है.

चीन पर 100 प्रतिशत टेरिफ लगाए – ट्रंप

ट्रंप ने नाटो देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने और मास्को के सबसे बड़े ऊर्जा ग्राहकों में से एक चीन पर, संभवत 100 प्रतिशत तक, टैरिफ लगाने का आग्रह किया था.

नाटो सदस्यों और विश्व को संबोधित एक पत्र में, ट्रंप ने लिखा कि “मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और ऐसा ही करना शुरू कर दें, और जब वे सभी रूस से तेल खरीदना बंद कर दें. नाटो की प्रतिबद्धता 100 प्रतिशत से कोसों दूर रही है, और कुछ देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली है। यह रूस पर आपकी बातचीत की स्थिति और सौदेबाजी की शक्ति को बहुत कमज़ोर करता है.”

याद दिला दें कि वाशिंगटन पहले ही रूसी कच्चे तेल के आयात के लिए भारत पर भारी शुल्क लगा चुका है, लेकिन अभी तक बीजिंग, जो खुद को मास्को का सदाबहार साथी मानता है, पर इसी तरह के उपाय लागू नहीं किए हैं.

भारत-चीन को लेकर ट्रंप का प्लान

अमेरिका ग्रुप ऑफ सेवन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, जिनमें से अधिकांश नाटो सदस्य हैं, पर दबाव बना रहा है कि वे भारत और चीन, जो रूसी तेल के दोनों प्रमुख खरीदार हैं, को निशाना बनाकर दबाव बढ़ाएं.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में जी7 के वित्त मंत्रियों को एक संयुक्त बयान में कहा, “केवल एक एकीकृत प्रयास से, जो पुतिन की युद्ध मशीन को वित्तपोषित करने वाले राजस्व को स्रोत पर ही रोक दे, हम इस निरर्थक नरसंहार को रोकने के लिए पर्याप्त आर्थिक दबाव डाल पाएंगे.”

चीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में, उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की और दोनों देशों को “अपने रास्ते से भटके बिना या गति खोए बिना” सही रास्ते पर बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया.

