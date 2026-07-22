चीन के अधिकारी ने की भारतीय सेना की जमकर तारीफ; बोले, ‘हम वो कभी नहीं भूलेंगे…’, पूरा मामला जानकर रह जाएंगे दंग

गलवान घाटी में संघर्ष के 6 साल बाद अचानक पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के रियर एडमिरल यू जियान भारत में चीन के डिफेंस अताशे बनकर आए हैं. इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना की चाइनीज क्रू की जान बचाने के लिए तारीफ की है.

मंगलवार को चीन की सेना पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (PLA) की 99वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में भारत में चीन के नए डिफेंस अताशे के तौर नियुक्त हुए यू जियान ने स्पीच के दौरान कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतरी के पथ पर अग्रसर हुए हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, ‘चीन और भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और दोनों ही विकास और कायाकल्प के महत्वपूर्ण चरण में हैं.’

चाइनीज क्रू के रेस्क्यू पर भारतीय सेना की तारीफ

चाइनीज डिफेंस अताशे ने कहा, ‘हमें यह देखकर खुशी है कि हमारे नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में भारत और चीन के संबंध बेहतरी और विकास के उचित पथ पर लौट चुके हैं.’ इसी दौरान उन्होंने जून, 2025 में केरल के तट के पास भारतीय सेना की ओर से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा, ‘हम वह नहीं भूलेंगे, पिछले जून में केरल के तट पर 12 चाइनज क्रू को इंडियन मिलिट्री ने एक कार्गो शिप से बचा लिया, जिसमें विस्फोट हो गया था और आग लग गई थी.’ इसके अलावा चाइनीज सैन्य अधिकारी ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में दोनों सेनाओं के योगदान का भी जिक्र किया.

भारतीय सुरक्षा बलों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में

चीन के अधिकारी ने जिस घटना का जिक्र किया वह घटना 9 जून, 2025 की है. केरल के अझिक्कल तट से करीब 44 नॉटिकल मील दूर सिंगापुर के झंडे वाले कंटेनर शिप एमवी वैन हई 503 में विस्फोट के बाद आग लग गई. यह जहाज कोलंबो से न्हावा शेवा (मुंबई) की ओर आ रहा था. जलते जहाज से जो सैनिक समंदर पर कूद गए, उन्हें बचा लिया गया था. भारतीय सैनिकों ने समंदर में छलांग लगाने वाले 18 क्रू को बचा लिया था, जबकि चार लापता हो गए थे. चीनी दूतावास से खबर आई कि 18 बचाए गए क्रू में से 12 चाइनीज थे. उस समय भी चीनी दूतावास ने इसके लिए भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को उनके त्वरित कार्रवाई के लिए जमकर तारीफ की थी.