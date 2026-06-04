Home > विदेश > 20 हजार लोगों से संपर्क, चीन का सीक्रेट मिशन आया सामने! LinkedIn का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन

20 हजार लोगों से संपर्क, चीन का सीक्रेट मिशन आया सामने! LinkedIn का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन

China spy network: अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में अमेरिका में लगभग 140 लोगों को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 4, 2026 7:50:55 PM IST

चीन का जासूसी नेटवर्क
चीन का जासूसी नेटवर्क


Chinese Spy uses LinkedIn: हालिया खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, चीन अपने वैश्विक जासूसी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अब सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है. फाइव आइज (Five Eyes) देशों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी खुफिया एजेंसियां लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी नागरिकों से संपर्क साध रही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने केवल ब्रिटेन में ही 20 हजार से अधिक लोगों से संपर्क किया है और अब उसकी नजर अमेरिका तथा कनाडा पर भी है.

You Might Be Interested In

अमेरिका और यूरोप में बढ़ी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता

रिपोर्ट में यूरोपीय देशों को चीन से जुड़े खुफिया खतरों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वहीं, अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में अमेरिका में लगभग 140 लोगों को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. हाल ही में कैलिफोर्निया की एक मेयर को भी चीन के लिए कथित जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है.

शी जिनपिंग के दौर में जासूसी नेटवर्क का विस्तार

अमेरिका के पूर्व राजनयिक जिम लुईस के अनुसार, जब शी जिनपिंग (Xi Jinping) ने चीन की सत्ता संभाली, तभी से खुफिया तंत्र को व्यापक रूप से मजबूत करने की रणनीति बनाई गई. उनका दावा है कि चीन ने जासूसी गतिविधियों के जरिए अमेरिका और यूरोप पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने का लक्ष्य रखा. लुईस के मुताबिक, चीन की विभिन्न खुफिया एजेंसियों में लगभग छह लाख लोग कार्यरत हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े खुफिया नेटवर्क में से एक माना जाता है.

नौकरी के विज्ञापनों के जरिए होती है भर्ती

फाइव आइज रिपोर्ट के अनुसार, चीनी एजेंट अक्सर नौकरी के विज्ञापन या पेशेवर अवसरों के रूप में लोगों से संपर्क करते हैं. लिंक्डइन और अन्य जॉब पोर्टल्स पर आकर्षक अवसरों की पेशकश की जाती है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की विस्तृत जांच की जाती है और खासतौर पर सरकारी, सैन्य या संवेदनशील संस्थानों से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती है. इंटरव्यू और नेटवर्किंग के बहाने उनसे संबंध बनाए जाते हैं और धीरे-धीरे उन्हें खुफिया गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की जाती है.

जासूसी के खतरे से बचने के लिए बढ़ाई गई सतर्कता

चीन की खुफिया क्षमताओं को लेकर पश्चिमी देशों में सतर्कता लगातार बढ़ रही है. रिपोर्टों के अनुसार, चीन यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को निजी फोन और लैपटॉप साथ ले जाने से भी बचने की सलाह दी गई थी.

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ जासूसी के तरीके भी बदल रहे हैं. ऐसे में सरकारों और नागरिकों दोनों के लिए ऑनलाइन संपर्कों, नौकरी के प्रस्तावों और संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतना पहले से अधिक जरूरी हो गया है.

China Air Hostess: चीन में एयर होस्टेस को क्यों दबानी पड़ती है दांतों के बीच सिगरेट? ट्रेनिंग कर देगी हैरान

Tags: China Newschina spy networkchina us relationschinese spy agencylinkedin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी...

June 4, 2026

इन एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

June 4, 2026

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

किराया बचाने के चक्कर में इस अभिनेता ने कर ली...

June 4, 2026
20 हजार लोगों से संपर्क, चीन का सीक्रेट मिशन आया सामने! LinkedIn का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

20 हजार लोगों से संपर्क, चीन का सीक्रेट मिशन आया सामने! LinkedIn का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन
20 हजार लोगों से संपर्क, चीन का सीक्रेट मिशन आया सामने! LinkedIn का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन
20 हजार लोगों से संपर्क, चीन का सीक्रेट मिशन आया सामने! LinkedIn का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन
20 हजार लोगों से संपर्क, चीन का सीक्रेट मिशन आया सामने! LinkedIn का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन