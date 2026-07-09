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जूते की फैक्ट्री में आग लगने से 28 लोगों की मौत, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने

China Fire: चीन के जिनजियांग में गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई.

By: Divyanshi Singh | Published: July 9, 2026 8:50:29 PM IST

चीन में जूते की फैक्ट्री में आग लगने से 28 लोगों की मौत
चीन में जूते की फैक्ट्री में आग लगने से 28 लोगों की मौत


China Fujian Shoe Factory Fire: चीन के जिनजियांग में गुरुवार (9 जुलाई, 2026) को एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई. इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ने बचाव और राहत काम में मदद के लिए पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के जिनजियांग में एक जॉइंट टास्क फोर्स भेजी. मिनिस्ट्री ने बताया कि आग दोपहर करीब 12:00 बजे लगी.

सरकारी शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अधिकारियों को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करने, वजह की जांच करने और ज़िम्मेदार लोगों को ज़िम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश करने का निर्देश दिया है.

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शी जिनपिंग ने क्या कहा?

शी जिनपिंग ने कहा, “दुर्घटना की वजह का जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए, और ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए.” बिल्डिंग की निचली मंज़िलों पर भीषण आग लगी हुई थी, जिससे लोग खिड़कियों के पास और छत पर छिपने के लिए भाग रहे थे. इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ने कहा कि आग बुझाने, फंसे हुए लोगों को ढूंढने और घायलों का इलाज करने की पूरी कोशिश की जा रही है.शिन्हुआ के मुताबिक, कुछ लोग फंस गए थे और उनका संपर्क टूट गया था.

आग के खतरों के खिलाफ एक कैंपेन

 चीन ने नवंबर 2025 में ऊंची इमारतों में आग के खतरों के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया था, जब हांगकांग में कई टावर ब्लॉक में लगी भीषण आग में 168 लोगों की मौत हो गई थी. ठीक एक महीने बाद, दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई, और अब एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है.

Tags: china fire
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