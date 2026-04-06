China pet trends: चीन में पालतू जानवरों का अनोखे ढंग से हो रहा अंतिम संस्कार…अरबों में पहुंचा कारोबार

China pet trends: चीन में पालतू जानवरों के प्रति बढ़ता लगाव अब एक नए सामाजिक और आर्थिक ट्रेंड में बदल चुका है. पहले जहां पालतू जानवरों को साधारण तरीके से विदाई दी जाती थी, वहीं अब उनके लिए इंसानों जैसी भव्य अंतिम रस्में की जा रही हैं. खास बात यह है कि इस भावनात्मक जुड़ाव ने ‘पेपर बर्निंग’ यानी कागज की चीजें जलाने की परंपरा को पालतू दुनिया तक पहुंचा दिया है, जिससे एक बड़ा कारोबार खड़ा हो रहा है.

पालतू अब परिवार, इसलिए विदाई भी खास

चीन में लोग अपने पालतू जानवरों को सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं. यही कारण है कि उनके निधन के बाद उन्हें सम्मानजनक और भावनात्मक विदाई देने का चलन तेजी से बढ़ा है. अब साधारण दफनाने की जगह फूलों से सजी विदाई, स्मृति चिन्ह और विशेष समारोह आम हो गए हैं.

पेपर बर्निंग’ से परलोक तक भेजा जा रहा प्यार

चीन की पारंपरिक मान्यता के अनुसार मृतकों के लिए कागज की चीजें जलाकर उन्हें परलोक में भेजा जाता है. अब यही परंपरा पालतू जानवरों पर भी लागू हो गई है. बाजार में कागज से बने सैल्मन, स्टेक, वाग्यू बीफ और अन्य ‘लक्जरी फूड’ उपलब्ध हैं, जिन्हें जलाकर पालतू की आत्मा तक पहुंचाने की मान्यता है.

भावनाओं से बना अरबों का उद्योग

इस ट्रेंड ने एक नए बाजार को जन्म दिया है. कंपनियां 200-300 युआन तक के ‘लक्जरी अंतिम संस्कार पैकेज’ बेच रही हैं, जिनमें कागज के कपड़े, एसी, वॉशिंग मशीन और यहां तक कि नौकर तक शामिल होते हैं. कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्राहकों की ओर से ये चीजें जलाने की सेवा भी देते हैं, जिससे यह उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है.

सुकून या सिर्फ मार्केटिंग? बहस तेज

जहां कुछ लोग इसे अपने पालतू के प्रति प्यार और भावनात्मक जुड़ाव का तरीका मानते हैं, वहीं आलोचक इसे महज एक बिजनेस बताते हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या पालतू जानवरों को ऐसी चीजों की जरूरत होती है, या यह सिर्फ कंपनियों की मार्केटिंग रणनीति है.

बदलती सोच का संकेत

यह ट्रेंड दिखाता है कि आधुनिक जीवन में पालतू जानवरों की भूमिका कितनी बदल चुकी है. वे अब शौक नहीं, बल्कि परिवार का अहम हिस्सा बन चुके हैं. उनकी मौत के बाद भी उन्हें याद करने के तरीके समाज की बदलती संवेदनाओं को दर्शाते हैं.