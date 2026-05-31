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US फाइटर जेट क्रैश के पीछे चीन? नई रिपोर्ट ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभी साफ़ नहीं है कि चीन ने ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट कब दिए. हालांकि, अगर ईरान सच में चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे US और चीन के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं. US इसे ईरान को चीन का इनडायरेक्ट सपोर्ट मान सकता है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीन की मदद से US-ईरान झगड़े को शांत करने की कोशिश कर रहा है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 31, 2026 5:41:31 PM IST

चीन की मिसाइल से गिरा था अमेरिकी F-15?
चीन की मिसाइल से गिरा था अमेरिकी F-15?


F-15: पिछले महीने दक्षिण-पश्चिमी ईरान में एक US F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गया था. अब, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लेन को शायद चीन में बनी कंधे से मार गिराने वाली मिसाइल से गिराया गया था. NBC न्यूज़ की रिपोर्ट है कि चीन ने युद्ध के दौरान ईरान को दूसरी मिलिट्री मदद भी दी होगी, जिसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी के सर्विलांस रडार सिस्टम शामिल हैं.

US अधिकारियों का मानना ​​है कि यह इक्विपमेंट ईरान को मॉडर्न US फाइटर जेट, खासकर F-15E स्ट्राइक ईगल को बेहतर तरीके से ट्रैक करने में मदद कर सकता है. युद्ध के दौरान, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि प्लेन को कंधे से मार गिराने वाली मिसाइल से टारगेट किया गया था. ऐसी मिसाइलों को MANPADS कहा जाता है. ये छोटे, पोर्टेबल हथियार होते हैं जिन्हें कंधे पर रखकर कोई भी व्यक्ति फायर कर सकता है. ये लगभग 7 फीट लंबे और लगभग 40 पाउंड वज़नी होते हैं. इनका इस्तेमाल आमतौर पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए किया जाता है.

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36 घंटे का सर्च ऑपरेशन

प्लेन क्रैश होने के बाद, US मिलिट्री ने दो क्रू मेंबर्स की 36 घंटे तक तलाश की. F-15 एयरक्राफ्ट में दो लोग सवार थे. क्रैश से पहले दोनों पैराशूट से सुरक्षित रूप से एयरक्राफ्ट से बाहर निकल गए थे. पायलट को लगभग सात घंटे में बचा लिया गया. दूसरे क्रू मेंबर, जो एक वेपन सिस्टम ऑफिसर थे, को ढूंढने में ज़्यादा समय लगा. पायलट ईरान के ज़ाग्रोस पहाड़ों में छिपा रहा और उसे लगभग दो दिन बाद बचाया गया. US अधिकारी अभी भी प्लेन को गिराने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार की जांच कर रहे हैं.

चीन ने इक्विपमेंट कब दिए?

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभी साफ़ नहीं है कि चीन ने ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट कब दिए. हालांकि, अगर ईरान सच में चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे US और चीन के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं. US इसे ईरान को चीन का इनडायरेक्ट सपोर्ट मान सकता है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीन की मदद से US-ईरान झगड़े को शांत करने की कोशिश कर रहा है.

इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि चीन ईरान को हथियार नहीं भेज रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें शी के वादे पर भरोसा है और वे इसकी तारीफ़ करते हैं.

Tags: chinairanUSA
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