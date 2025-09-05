China-India Missile Power: चीन-भारत में से किसके पास है खतरनाक ICBM, DF-5C और अग्नि V में से कौन है किसपर भारी?

China-India Missile Power: भारत का पड़ोसी देश चीन पिछले कुछ समय से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। हाल ही में बीजिंग में आयोजित विजय दिवस परेड में ड्रैगन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस परेड में टैंकों से लेकर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, रोबोटिक डॉग ड्रोन, एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और मानवरहित अंडरवाटर व्हीकल्स जैसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया।

इसके अलावा, उच्च तकनीक वाली परमाणु मिसाइलें भी इनमें शामिल थीं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार परेड में डोंगफेंग-5सी (DF-5C) मिसाइल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

बता दें कि डोंगफेंग-5सी (DF-5C) चीन की सबसे एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और चीन की मिसाइलों के बीच तुलना करें तो कौन किसपर भारी है, इसपर एक नजर डाल लेते हैं।

चीन की डोंगफेंग-5सी पर एक नजर

रिपोर्टों के अनुसार, डोंगफेंग-5सी (DF-5C) की मारक क्षमता 13,000-16,000 किलोमीटर है। 3,900 किलोग्राम की पेलोड क्षमता वाली यह मिसाइल 800 मीटर की दूरी से लक्ष्य को लॉक करके उस पर हमला करने में सक्षम है। इसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है। DF-5C की सबसे बड़ी खासियत इसकी MIRV क्षमता है, जो एक ही बार में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इतनी मारक क्षमता के साथ, यह मिसाइल अमेरिका और यूरोप में भी अपने दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना बन सकती है।

भारत की अग्नि-V की ताकत

अगर भारत की सबसे आधुनिक आईसीबीएम की बात करें, तो सबसे पहले अग्नि-V का नाम आता है। 5,000-8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली यह खतरनाक मिसाइल दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 1,000-1,500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता वाली यह मिसाइल 10-100 मीटर की दूरी से ही लक्ष्य को लॉक करके हमला कर सकती है।

आपको बता दें कि भारत की अग्नि-V सड़क पर चलने वाली और कैनिस्टर से दागी जा सकने वाली मिसाइल है, इसलिए दुश्मन इसे आसानी से नहीं पकड़ सकते। इनके अलावा, भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम हैं – जिनमें पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD) और एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD) शामिल हैं। ये सिस्टम आने वाली मिसाइलों को रोक सकते हैं।

क्या भारत को है DF-5C से खतरा?

दोनों मिसाइलों की तुलना करने के बाद, यह स्पष्ट है कि DF-5C बेहद उन्नत है और भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। लेकिन क्या इससे भारत को कोई ख़तरा है? इस सवाल का जवाब यह है कि पिछले कुछ समय में देश ने अपनी रक्षा प्रणाली और मिसाइल तकनीक को काफ़ी मजबूत किया है। इसके अलावा, भारत का न्यूक्लियर ट्रायड (जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता) भी किसी भी ख़तरे से बचाव को मजबूती देता है।

